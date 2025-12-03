今年退伍軍人節的長周末，重返闊別二十餘載的加拿大 。沿著洲際八十七號公路一路向北，半天的時間即可抵達蒙特婁（Montreal）。在制定行程規畫時，我發現一個叫做喬治湖（Lake George）的小鎮，很適合中途休憩。

抵達小鎮，一下車即被眼前的景色所震撼，小鎮依山傍水，青山環繞，綠水蕩漾，山脊間霧氣迷茫，空氣清新。我和先生同聲驚嘆，如此美麗的地方近在咫尺，卻不曾到訪，如果不是此次的加拿大之行，堪稱遺珠之憾。

此湖原來的名字不詳，一七五五年為紀念英國國王喬治二世，被命名為喬治湖。同年九月，威廉·約翰遜爵士下令在喬治湖南端建造一座堡壘，以喬治二世的小兒子威廉王子和愛丁堡公爵威廉亨利王子的名字命名。威廉亨利堡博物館（Fort William Henry Museum）現由羅伯特·弗拉克（Robert Flack）家族擁有，我和先生均為博物館的超級粉絲，所到之處必定造訪當地的歷史、藝術等博物館，定然要去探索一番。

門票每人二十五美元，有專職導遊帶領參觀並講解。導遊是一個年輕小夥子，精瘦幹練，穿著兩排扣的翠綠色翻領上衣，咖啡 色褲子，橘色護腿和帽子，腰束皮帶，扛著長槍。他說，威廉亨利堡為英國人的前沿陣地，當時法國人和印第安人組成聯軍圍攻，戰況慘烈，幾經易手。冬天時湖水結冰，堡壘被法國和印第安聯軍包圍，還有將近兩千名法國人帶著武器和十四天的乾糧，從加拿大的蒙特婁一路南下，趕來支援。英國人在沒有外援的情況下，孤軍抵抗，最後彈盡糧絕，繳械投降，但在英國人撤出堡壘後，卻遭到法國人和印第安聯軍的圍剿。年輕的導遊繪聲繪影，聲情並茂，聽者的情緒隨著導遊抑揚頓挫的講述時而緊張，時而平緩，猶如穿越時光，身臨其境。特別是腦海中想像兩千人在冰上全副武裝急行軍的場景，可謂驚心動魄，波瀾壯闊。

這場戰役英國人慘敗，法國人和印地安聯軍占領堡壘，但是整個北美的殖民戰爭卻以英國人勝利告終，至此，法國人被迫退守至加拿大的蒙特婁。「這就是歷史上著名的輸了戰役，贏了戰爭的例子。但是不久之後，北美的英國人和英國的英國人自己打起來了。」導遊聳聳肩膀，以此句結束了室內講解，一眾遊客了然於胸，那便是美國的獨立戰爭。

跟隨導遊走出室內展廳，才發現整座博物館的圍牆都用圓木壘砌，站在院子中央，導遊手指地下，說「這裡的地下埋葬了幾千人。」並且拿起手中的長槍，當空開了一槍，清脆響亮。全場靜默。

順著樓梯走到城堡上面，數十門大炮三百六十度方向擺開。一個穿著紅色上衣外套、綠色格子裙子的年長導遊開始講解當初戰況，「英國人最後只剩下了三門大炮，不得已繳械投降。」說完又讓遊客捂住耳朵，開了一砲。

導遊解說完畢，讓大家自行遊覽。沿著圓弧形的炮台走了一圈，山巒疊翠，湖水清澈，視野遼闊，賞心悅目。山川如此秀美，成為兵家必爭之地，也在意料之中。

小鎮不大，只有一條主街，街面安靜整潔，我們找了一家餐館，吃了義大利 麵。沿小徑步行至湖邊，鮮花綻放，樹木蔥蘢。昔日的戰場，而今變成了人們旅遊休閒的地方，可爬山、可遊湖。一個不經意的停留，走進這座承載了歷史的文化小鎮，也走進美國歷史的風雲變幻。這場意外的邂逅，成為旅途中最美麗的記憶。