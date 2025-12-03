送禮和受禮都是中外古今社會上的禮節，其中珍貴的、有目的的、博君一笑的、值得保留的……，洋洋灑灑，我們都授受過。但有什麼禮物能每天都會讓人想起來呢？我的答案是香水。

我住在北加州 （North California）的小城吉爾洛（Gilroy），四妹退休 後安居於香港 ，我們眾姊弟妹們雖然隔著太平洋，卻經常兩地來來往往探訪相聚，享受手足間天倫之樂。

四妹和妹夫退休前均任職銀行高層主管，一直過著幸福富裕的生活，他們都熱情慷慨大方，不論在何時何處與親友相聚，美酒佳餚饗宴都是他們作東，從香港、美國、日本到澳洲，甚至我們一起遊船河時，也是高級美酒不斷供應，寵壞大家。

四妹最喜愛收藏香水，妹夫便花大錢一瓶瓶地把名貴的香水當禮物帶回家。妹妹也奇怪，她並不是真的愛用香水，但喜好收藏，這些年來，家中沒打開的香水堆滿了櫃子。

母親的五個女兒中，我是最懶得打扮的那個，媽媽常說化妝企業如果要靠我生存的話，早就完蛋了。因為我每天洗臉後只用一點面霜便完事，除非有應酬時才會擦點口紅，幾十年來都這樣過了。

這樣的我卻對化妝品中的香水情有獨鍾，我很喜愛各種香水不同的香味，覺得那才是真正為自己享受而用的，天天使用，樂此不疲。

今天二月在四妹家過年，我忘了帶自己的香水，四妹給了我一瓶有濃醇香味的名牌香水使用，回家時還直接送給我了。

現在每天早上梳洗整潔離開浴室前，我都會對著鏡子噴一下香水，隨著香氣四溢，這時我就會想念四妹，謝謝她的大方。思念的同時，我也想著該在這瓶香水用完之前再到香港去見四妹，圖謀新的香水，哈。