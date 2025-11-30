美國沒有「六一」兒童節，每年十月底的萬聖節 就是孩子們心目中的兒童節。當天可以呼朋喚友裝神弄鬼，挨家大喊「trick or treat（不給糖就搗蛋）」，然後整整一晚痛快吃糖，帶著滿腹甜蜜入睡，實在是比我們小時候的六一兒童節要實惠得多。

我住在舊金山灣區 （San Francisco Bay Area）市郊小城，每年一進入十月，鄰居們就早早布置起來。老美最捨得下功夫，我家屋後的白人鄰居每年都要用上幾十具骷髏架子，前院地裡埋幾副，樹枝上吊一副，爬煙囪的一副，屋檐上整整齊齊倒掛三副，門口兩個骷髏門神，樹下一個魔女熬藥，旁邊還有三個鬼怪聊天。白天經過還好，到了晚上聲光齊發，綠色骨架搭配紅色眼睛，房子裡還開著乾冰機器源源不斷往外冒白氣，可說是不惜血本。

印度 鄰居們也不差，通常他們先在十月初高懸串串彩燈，慶祝傳統印度節日排燈節，熱烈歡慶光明神打敗了暗黑魔。排燈節一過，彩燈下就布置了白色棉絮拉成的蜘蛛網，網上爬著黑色大蜘蛛，網下放著刻有各種恐怖圖案的南瓜燈，歡迎鬼怪的到來。上面彩燈閃爍，下面鬼影幢幢，對比起來有些滑稽，但也算是各族傳統大融合。

相比之下，中國人大部分裝飾從簡，比較保守，只把萬聖節當兒童節過。孩子們小的時候，我們總是天一黑就出發去要糖，社區平時晚上八時以後就鴉雀無聲，只有這一晚，大街小巷人聲鼎沸，不同以往。

孩子們打扮成女巫、吸血鬼、骷髏等，也有時下流行的卡通人物；冰雪奇緣暴火的那幾年，滿街都是冰雪女王，一晚少說能遇上幾十個。

孩子們無論打扮成什麼角色，手裡都提著籃子，肩上背著包包，有的孩子甚至扛著五十加侖的大號垃圾袋。按照規矩，只要門口亮燈的人家，都可以上前敲門要糖。

有的人家準備充足，每人一顆糖，細水長流；有的人家可能事先買的少，又或者前面發得大手大腳，糖果早早告磬，面對後來的孩子只好尷尬致歉。

近年來因為健康風潮興起，很多人家不再分發糖果，改發蘋果、文具；有一次遇到一家印度人，爸爸是牙醫，打開門後先諄諄教誨孩子們要少吃糖保護牙齒，然後一人發了一把牙刷和一張看牙醫的折扣券，令孩子們大為不滿，抱怨連連。

平時繞社區一周也就半小時，這一晚挨家上門迂迴前進，足足走了兩、三個鐘頭，直到孩子們糖吃夠了，腳也乏了，才偃旗息鼓各自回家。回家之後還不算完，孩子們要清點戰利品，撒了滿地的糖，痛痛快快地撿自己愛吃的糖果大嚼一頓，才算給萬聖節畫上完美句點。至於減肥和保護牙齒，就留到之後再說吧。