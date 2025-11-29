這個鳥兒的故事發生在紐約市 （New York），確切地點是我家大門上方的斜板，時間要從去年夏天說起。當我一連幾天發現大門旁邊有散落的樹枝和草料時，舉頭查看，發現有一截帶葉的殘枝，掛在門楣上方的裝飾斜板上。我就明白了，原來是鳥兒想在那裡築巢。

我立刻想起那幾天常出現在露台上的一對不知名鳥兒，牠們總是在露台的磚砌護欄上徘徊，卿卿我我。後來有一天，發現大門旁的地上有一顆破碎的蛋，令人不忍卒睹，那顯然是從門楣上方的斜板滾下來的，笨鳥呀笨鳥，怎麼可以在斜坡下蛋？看著露台地上的蛋液，實在叫人痛心，那是一個小生命呀。

這件事情發生後，一雙鳥兒就再無蹤影，一年過去了，今年五月竟然上演了續集。當我看見那一對鳥兒又在露台上出現時，我滿心歡喜，就像是老友重逢一樣，當然就特別留意牠們的舉動了。

接下來的幾天，竟然又發生跟去年一模一樣的事。牠們又在斜板上築愛巢，一次又一次無法成功，真把我氣壞了，只好暗罵一句：「固執的鳥兒。」

直至有一天，我又見到大門旁的地上有顆破蛋，分明是從上面滾下來的。這回我忍無可忍，只好破口大罵，好笨的笨鳥，怎可以又一次犯下同樣的錯誤，我生氣了。

以後的幾天，我因事忙沒有留意牠們。到了母親節 那日，女兒打電話來說，他們一家人就快到了，我走出去站在露台上等他們。那時抬頭一望，我意外發現，不知什麼時候開始，鳥巢已經築成，有隻鳥兒一動不動地在孵蛋。

這個鳥巢築得很粗糙，許多樹枝和草料還掛在外邊，但起碼已成功把材料堆成團狀，不怕再滑下去，下蛋時就可以安全保留在上面了。此時我才明白，牠們選上這個地方築巢，原來是想躲在雨棚之下，好遮避風雨。

偶爾看見鳥爸回來，不知是為伴侶帶來食物，還是輪替孵蛋任務。我不敢驚動牠們，怕引起騷動，導致整個鳥巢滑落下來，每次總是拍張快照就走開。後來牠們養出一隻新生兒來，真是辛苦了。

有一天早上，當我出門抬頭探望牠們時，竟發覺鳥飛巢空，牠們不辭而別，難免令人惆悵。我只好補寫一首送行打油詩：「寄語鳥爸和鳥媽，明年莫忘再歸家，門上空巢為你守，好待下回生四娃」。