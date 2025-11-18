秋意漸濃，北卡羅來納州 的桂花悄然綻放。「媽媽，我們烤一爐月餅吧，周日送給舞團的夥伴們。」在夏洛特（Charlotte）工作的女兒滿是期待。我欣然應允：「好啊，故鄉的味道，是遊子心底最溫暖的慰藉。」

我開始準備餡料，浸泡好的黑豆煮至綿軟，搗成泥，拌入砂糖，佐以少許鹽和胡椒粉——這是月餅的底味。小火慢炒黑芝麻，香氣在廚房裡瀰漫。核桃、碧根果、杏仁和花生等堅果烤香碾碎，透著秋收的喜悅，緋紅葡萄乾點綴其中。我將豆泥與堅果葡萄乾拌勻，秤出四十克的小球搓圓，覆上保鮮膜，靜置待用。

女兒下班歸來，笑語盈盈：「媽媽，好香。」隨即興致勃勃地幫忙準備餅皮，此乃技術活，乾濕分寸至關重要。盆中按一比三加入油與糖漿，點入一點鹼水攪勻；再以一比一的比例投入中筋與低筋麵粉，揉成光滑麵團。

女兒將麵團分成三十克一個的劑子，捏成扁圓形，包入餡料後收口，再壓入模具，成型的餅胚列於烤盤，噴上少許水。烤箱預熱至華氏三百五十度，烘烤十五分鐘，餅胚色澤轉深，香氣瀰漫。我們相視而笑，女兒眼中閃爍著孩提時的光彩——我彷彿看見了她小時候那得意滿足的模樣。

時間一到，女兒俐落地取出烤盤，在餅上輕刷蛋黃液，回爐再烘烤五分鐘。月餅出爐後，溫潤如玉，香氣撲鼻，滿室充盈著成功的喜悅，與「贈人玫瑰，手留餘香」的欣慰。

兩日後，月餅「回油」完成，皮潤餡香，色澤誘人，女兒用烘焙紙仔細包裹，戲稱是「老字號」。周日帶至北卡敦煌藝術團的排練場，分贈給好友。

晚上，微信 群裡一片歡聲笑語，讚譽滿屏：「這五仁月餅太正宗了，香、酥、潤，就是小時候的味道」、「口感層次豐富，唇齒留香，是我吃過最棒的自製月餅」、「開一家Lady J Moon Cake專賣店吧，肯定火爆」、「有你這樣能幹孝順的女兒，爸媽真有福氣」。

女兒俏皮回應：「謝謝姐姐們喜歡，這是特供親友的純手工版。」每年中秋 ，女兒只做五仁月餅，這是媽媽最熟悉、最愛的味道。這一爐月餅香氣氤氳，似將人心烘得更暖，讓朋友情誼愈濃。

我想起兒時的中秋。母親總會買回椒鹽、五仁、火腿蛋黃等各式月餅，佐以柚子、石榴等時令鮮果，那些果品飽含父母的慈愛，承載著節日的儀式感。那時我尚不懂「家人閒坐，燈火可親」的意味，如今回望，才明白在父母身邊的日常，是歲月最深的溫柔。母親留給我的，不僅是故鄉的味道，更是一種為人的誠懇。

那時家計雖不寬裕，但每至周末，母親會親手做美食給我們解饞，並囑我分送鄰舍。鄰人溫暖的笑臉與真誠的謝意，深深刻在我心底。

如今，女兒在異鄉復刻此份溫情，我思緒流轉。月光依舊朗照，灑在北卡的大地上，然根植於心底的情愫從未更改。恰如這款五仁月餅所承載的，是對故鄉的眷戀，對親情的守護，還有那願與人分享、樸素而美好的初心。