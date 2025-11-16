二○○○年秋，加拿大溫哥華（Vancouver）陰雨綿綿，在此生活了五年的我們做了一個看似瘋狂，卻註定改變人生的決定：全家搬去美國加州的矽谷 （Silicon Valley）──那個如謎若幻、吸引著我們的科技聖地。

初抵矽谷，諸事陌生。我們在公司附近租下一套兩居室公寓，陽光透過落地窗灑在木地板上，溫暖宜人。可月租兩千七百美元，如當頭一棒，在溫哥華，同樣的房子不過一千加元。打聽後得知，這正是市場價，若只租半年，還得加價五十美元。我只能苦笑：瘋了。

安頓下來之後，我迫不及待聯繫老友，多年未遇，他們熱情洋溢，爭相來見。可一報地址，笑意驟然凝固：「那兒不行。」我以為治安堪虞，誰知得到的答案是學區 不好，這是我第一次意識到，在矽谷，住哪裡不僅關乎舒適，更關係到孩子的教育資源。

巴洛阿圖（Palo Alto）、庫比蒂諾（Cupertino）、洛斯阿圖（Los Altos）……這些地名像是密碼，背後代表的是排名、學校評分和未來的起點。朋友們語重心長：「在這裡，買房不是選擇，是必須。」那周，我們彷彿上了「矽谷生存速成課」，從學校評分到房產稅，每個新名詞都像一扇門，通向我們尚未準備好的世界。

報到第一天，老闆聽聞我那昂貴的租金，驚嘆：「不如買房，要快。」新同事們寒暄未幾，話題便轉向房子，亦是異口同聲：「快買房。」有人得意地說：「我一到就買，房子兩年漲了三成啦。」有人懊悔：「我當初等了一下，現在買不起了。」這場集體勸購如急促的鼓點，敲得我心神不寧。

看房的第一天，才知道「瘋」不是一種感覺，而是事實。在頂級學區，一套一百三十平方米、陳舊昏暗的獨棟屋標價七十萬美元，門外人頭鑽動。我正要轉身，經紀人卻指點迷津：「學區好，升值潛力大。」我試探能否議價，卻被斷然拒絕：「別浪費時間，這種房子肯定加價。」我瞠目結舌。

我馬不停蹄轉戰學區稍遜的新樓盤，停車場早被擠滿，草地上坐滿通宵排隊的人，爭搶十套房，場面像是上海七○年代過年搶年貨。銷售人員揮手：「今天賣完了，別排了。」我驚訝於大家的執著，尤其想到當時貸款利率高達百分之八，仍熱情如火，只有一個解釋：瘋。

更離譜的是，經紀人電告那棟「小黑屋」上市一天已售出，有超過二十個買家出價。兩周後得知加價了三十萬，以百萬美元現金成交，還有加價更多卻因需要貸款而未得的。我除了震驚，只能望「房」興嘆。

二○○二年，全美就業市場低迷，矽谷房價 終於短暫回穩，我們乘機在聖荷西（San Jose）學區尚可的地段，以四十多萬美元購入一套一百四十平方米的聯排屋。沒想到二○○四年就業市場剛有起色，房價便聞風而動，我們的小屋以每年十萬的速度連漲兩年。此後二十多年，即便二○○八年金融危機，矽谷房市在低利率刺激下依然屹立不倒，時時攀升。如今，我們的小屋市值翻了近三倍，而那棟「小黑屋」，早已漲至四百多萬元。感念當年朋友們極力相勸，更覺矽谷在樓市潮湧間，早已脫離常理的軌跡，奔向難以追趕的天際。

房價如星辰般高不可攀，薪薪水卻蛇行龜步。今天的年輕人，站在矽谷的起點，面對這磚瓦間的狂熱，如何尋得一席之地？矽谷的夢，早已不再是單純的創新與機遇，而是一場關於信念與妥協的較量。或許，每一棟房子背後，都藏著一個追夢者的昂奮與嘆息。