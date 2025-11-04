我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

捅馬蜂窩

木愉
有天，一個街坊打電話告訴我們，我家前院的樹上有個大馬蜂窩。我趕緊出去看，果然在靠近郵箱的那棵樹上發現了一個碩大的馬蜂窩。馬蜂窩像陝北農民蹲在地上端著吃的麵碗那麼大，周圍是飛來飛去的馬蜂，堪比一個繁忙的軍營。

這個馬蜂窩對周圍的人造成了潛在威脅，行人、郵遞員、來草坪割草的工人都可能在某一個瞬間成為馬蜂攻擊的對象，我不得不尋找圍剿的對策。有人說，可以請布盧明頓（Bloomington）市政當局派人來處理，於是我就在網上求教了一下，卻說人家不負責。我又給小區物業發了短信，過了兩天沒有回應，又再追問，對方說已經轉告小區管理委員會，一旦得到回音，就即刻通知我。次日，物業回了信，說管理委員會認為樹屬於市政當局，但捅馬蜂窩是屋主的責任，我很不服這個回答。

當年買了這塊地皮蓋房子，地基都打了，結果建房委員會派員來巡視，說房子前端離街邊太近，沒有滿足至少十五英尺的規定。原來，建築商是從街邊開始算起的，而建房委員會說，我們的地皮不包括靠街邊這段；於是，已經打好的地基只得再往後退了兩英尺，這才滿足了要求。蓋房子的時候，還被要求在房子前面的街邊種了三棵樹，那三棵樹就栽在街邊這兩英尺的地界裡，現在摧毀樹上的馬蜂窩卻成了我們的責任，說不通啊。

雖然很沮喪，但我開始考慮自己捅馬蜂窩。我詢問人工智能助理Grok如何捅馬蜂窩，立刻就有了詳細回答，第一，要把頭臉和身體都覆蓋好，不露出一點皮肉；第二，要在清晨或者夜裡作業，因為這段時間裡，馬蜂不活躍，攻擊力最小；第三，要對馬蜂窩噴專門的殺蟲劑，之後，把馬蜂窩用袋子裝嚴實，丟到垃圾桶裡。

我趕緊到亞馬遜網站下單，隔天殺蜂噴霧劑就到了，事不宜遲，我決定當天晚上就動手，實施對馬蜂大本營的總攻。到了快十時，夜幕已經降臨，我穿上鞋襪、牛仔褲、厚厚的上衣、戴上手套，還用圍巾把脖頸包裹得嚴嚴實實，戴上眼鏡和毛線帽，對著鏡子仔細打量一番，確認沒有裸露出一點皮肉；我不禁心想，這樣的裝扮跟搶銀行也差不多了。走到樹下，我一邊念阿彌陀佛，一邊打開噴霧劑，對著馬蜂窩不停噴灑，不見馬蜂掙扎，一罐噴霧劑就全部噴完了。

次日早起，我出門打掃戰場，只見樹下躺著幾具馬蜂屍體，馬蜂窩周遭沒有動靜。似乎，馬蜂這片營地是被徹底搗毀了。

上一則

記憶中的綠色希望

下一則

樹墩

