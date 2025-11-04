第一次認識浣熊實屬偶然，多年前兒子租車 返家，將車停在車道上，沒想到次日車無法發動，只好請來拖車師傅。我剛進屋，師傅就來敲門，他說車底下有動物，我得去看看，「動物不趕走我無法開車」。我低頭看看車底，果然有兩隻毛茸茸的動物。我找了根長桿子往車底下捅，兩個小傢伙悻悻然地往後院走，我問師傅牠們是啥？師傅說「Raccoon」。這就是我與浣熊的第一次邂逅。後來才知道浣熊是夜遊神，而牠的視力在白天非常差，當趕牠們走的時候，牠們實際上是認不得回家的路了。

從那天起，浣熊就算和我結下梁子了。其實浣熊長得不難看：牠有一張類似狐狸的臉，一身柔軟的皮毛和那個標誌性的尾巴。尾巴的色澤堪稱一絕，深棕色與白色環環相扣，一環又一環，確實挺漂亮，但漂亮歸漂亮，當浣熊騷擾人類的生活到了忍無可忍的地步時，就又當別論了。

我家住紐約法拉盛 （Flushing），浣熊的食物豐富，又沒有天敵，所以繁衍過度、泛濫成災。曾經有一個下著小雨的黃昏，我家右側鄰居的人行道上出現四、五隻浣熊大搖大擺地奔跑，與此同時，另一個家族的三、四隻浣熊從我家車道魚貫而上，直奔後院而去，簡直是向我們遊行示威。

浣熊食性廣泛、葷腥不忌，牠要是聞到了你丟進垃圾桶裡的魚骨蝦皮，能把整個垃圾桶翻個底朝天。掀草坪、挖洞找蟲卵，那只是浣熊的雕蟲小技，牠還是個爬樹高手。有一天傍晚，我從二樓臥房的窗戶望出去，一隻浣熊穩穩地坐在後院鄰居家一棵高大的樹叉間，眼睛溜溜溜盯著四周，牠是在守株待兔。天黑之後，歸林的鳥兒是牠的獵物，睡覺的松鼠也是牠的獵物。我的一個街坊在自家不常用的工具棚裡，曾發現六條被浣熊吃剩的松鼠尾巴。

另一個長島 （Long Island）朋友住宅的閣樓裡，曾有浣熊媽媽生下了一窩四崽。最離奇的事發生在前年夏天，我左側的鄰居住的是一棟三層樓的房子，有一天她慌張跑來求助，要我去她家二樓看看。二樓房客帶我到浴室，指著天花板角落上的一個洞說，半小時前一隻小浣熊從那個洞裡跳到她的浴室，把她嚇了一跳。當然，當我到那兒的時候，小浣熊已經逃回洞裡去了。我這個鄰居最終花了一筆錢請了專業的公司，從那個浴室裡捉到了兩隻浣熊幼崽。令人不解的是：二樓頂棚之上、三樓地板之下是一個非常狹長的空間，浣熊媽媽是怎麼跑到這麼狹窄的地方去產子的呢？

抓浣熊其實挺簡單，只要買一個鐵籠子，再準備合適的誘餌。只是要當心，如果你在籠子裡放魚頭，第二天早上發現的可能是一隻野貓；如果你放花生醬，闖進籠子的說不定是松鼠。只有一樣糖果是貓、狗、松鼠絕不會碰，而浣熊獨愛的：棉花糖。傍晚設置好籠子，早上就能抓到獵物，最後開車把籠子送到二十里外的州立公園放生。與浣熊鬥法，利人利己，其樂無窮。