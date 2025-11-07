我的頻道

小敬

抵達伊斯坦堡（Istanbul）的第二天，住處恰巧就在伊斯坦堡大學（Istanbul University）對門，大門的左邊有一座歷史悠久的小博物館，完全免費參觀，老公和我抱著好奇心走了進去。

這座土耳其印刷與出版歷史博物館，展出鄂圖曼帝國時代印刷與文化傳播的點點滴滴，展出的文物也包括土耳其傳統的哈瑪姆（hamam）的沐浴器具。土耳其浴場結合了蒸氣、搓洗與按摩服務，是社交與清潔身體的重要空間，我們足足逛了半小時，了解到土耳其人如何透過沐浴達到身心的滋養。

依著谷歌地圖，我們穿越舊城錯綜複雜的小巷與大馬路，找到一間有三百多年歷史、至今仍在營業的「賈拉歐魯浴場」。它由鄂圖曼帝國蘇丹馬哈茂德一世（Sultan Mahmud I）興建，建於一七四一年，最初是為聖索菲亞清真寺圖書館（Sultan Mahmut I Library）籌措經費而建。它是伊斯坦堡鄂圖曼時期最後一座大型公共浴場，採用華麗的巴洛克風格，空間依男女分區。每人付九十歐元，就有一名專屬的浴師服務一個小時。

推開厚重大門，我們換上紙褲，圍上大毛巾，緩步由一名溫柔的女浴師牽領著，穿越一道又一道大理石門。她帶領我踏進蒸氣室，熱氣像溫柔的擁抱，緩緩籠罩臉和肩膀，我安靜地坐了十五分鐘，任由毛孔張開，血液和氣息暢通起來。離開蒸氣室後，我躺在大廳中央的溫熱大理石床上，旁邊還有其他同樣享受的「浴友」，氣氛就像古羅馬浴場的輕鬆派對。

接著，驚奇場面登場。服務員拿出一個棉布做的「泡沫袋」，裡頭灌滿肥皂水，隨著空氣和肥皂的魔法，一大團像棉花糖的泡沫誕生了。她輕輕把泡沫鋪滿我的全身，臉、肩、背、腰、腿，全都被溫柔包裹，然後，服務員用雙手仔細搓揉每一處肌肉，幫助清除日積月累的灰塵與角質，舒服到我幾乎進入夢鄉。最貼心的是，她甚至溫柔地幫我洗了頭，完全沒有自己平日搓揉時的用力，只有溫柔與安心。沖洗後，我牽著女服務員的手，移步到旁邊有流水池的小空間，扭開金屬龍頭，溫水由頭頂緩緩流下，沖掉身上所有的泡沫。此刻，身心無比自在與輕鬆。穿好衣服後，我被請到一處溫馨的小茶桌旁，店家貼心地端上熱騰騰的土耳其茶與幾顆軟甜黏口的土耳其軟糖，茶湯金黃透亮，溫暖地滑入喉間；軟糖則黏蜜柔滑，與茶的溫苦形成絕妙搭配。

這趟土耳其浴之旅，完全超越了「洗澡」本身，儼然是一場身心滋養的小儀式。若有機會，我一定會再回到伊斯坦堡，再次躺上溫熱的大理石床，由溫柔雙手沖掉世間塵埃，然後悠然地啜一口茶、咬一粒糖，與歷史溫柔共舞。

