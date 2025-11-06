我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

閒話紐約名校

冬至
聽新聞
test
0:00 /0:00

朋友發來她不到四歲的德裔混血外孫的短視頻，孩子邊喝雞湯邊說：「謝謝外婆的雞湯，好好喝喔。」一口標準的中文，令我大吃一驚。

原來有鑑於中國正在崛起，她女兒為了讓孩子能說一口流利的中文，把兒子送到布碌崙（Brooklyn）全美知名的蒙特梭利學校中文沉浸班。她曾親往參觀，看到外表像是混血兒的五歲學童，在課堂用中文介紹八大行星，偶爾還穿插一點英文，加強報告內容，中文表達極為流暢。還有幾名學生拿著稿紙，正在寫日記，看著密密麻麻的手寫中文字和旁邊的注音，簡直令她嘆為觀止。經過學生身旁，他們會抬頭看一眼，然後又繼續專注做自己的工作，氣氛一片祥和，沒有爭吵或搶奪文具；日常生活教育的區域，有小孩在練習自己準備食物、清洗碗盤及打掃刷地等。

朋友很慶幸，嫁給德裔美國人的女兒，有心也有能力送孩子到一年學費高達四萬元的中英雙語幼稚園，其實她女兒的獨具慧眼也是其來有自，有其母必有其女。朋友早早就發現女兒很有繪畫天賦，課後特別送她到美術班鑽研，初中畢業，還鼓勵她把畫作呈交給以培養藝術才華著稱的拉瓜迪亞高中（LaGuardia Arts），獲准入學畢業後，又申請到庫柏聯盟學院（Cooper Union），該校只有三個學院，分別為建築，藝術與工程學院，當時為了吸引優秀學生，學費全免。朋友的女兒畢業後工作一段時間，到瑞典以設計公司標誌（logo）著名的大學拿到碩士學位後，行情更加看漲，為人母後，為了節省交通時間，她辭職改當自由工作者，客戶應接不暇，收入絲毫不減。

還有一個朋友來美時，才讀二年級的女兒，因為天資聰穎，很快就被編到資優班，後來她聽說如果智商夠高，可以申請曼哈頓（Manhattan）的私立布里爾利學校（The Brearley School），單親的她高瞻遠矚，自費送女兒去教育局指定的單位測智商，後來果然因女兒智商超高批准入學，又因她收入不高，得到全額獎學金，女兒一直讀到高中畢業。

這些坐豪華轎車上學的貴族孩子，小學的功課竟是看傍晚六時半的財經新聞，紙上談兵，大家用同樣金額買股票，並詳述選股的理由，一段時間後，老師再根據紙上「獲利」評分，所以她女兒後來在職場一帆風順。該校雖然每年學費高達六萬多，至今仍為父母報稅不超過十萬元的清寒優秀子弟提供全額獎學金。

還有一個消息靈通的朋友，沒有讓初中畢業的孩子報考紐約特殊高中的入學考試，卻單獨報考了巴德高中暨大學先修學院（Bard High School and Early College），孩子通過了筆試和面試，順利錄取。

這所附屬於紐約上州巴德學院（Bard College）的高中，教師都有博士學位，不論教學態度、對學生的考核評估和輔導都不一般，畢業時就能取得副學士學位（Associate Degree），並有六十個大學學分，所以他的孩子讀大學只花了兩年時間，讓中產階級的他們省了不少錢。

以前常聽人說：「要想孩子比你強，不要讓孩子輸在起跑點。」不得不承認，菁英學校畢業的人在職場的兢爭，更具優勢。

紐約上州 瑞典 布碌崙

上一則

媒人難當

下一則

聯合國教科文組織大會拍板 每年3月21日為國際太極拳日

延伸閱讀

紐約勵馨募款餐會 目標籌款75萬元助受害者重建

紐約勵馨募款餐會 目標籌款75萬元助受害者重建
涉NBA與紐約黑手黨非法賭局華女 曾為多位名人繪製肖像

涉NBA與紐約黑手黨非法賭局華女 曾為多位名人繪製肖像
美國防部準助理部長：與台日韓合作 強化集體安全

美國防部準助理部長：與台日韓合作 強化集體安全
紐約布碌崙華男酒駕撞警後試圖賄賂警員 遭控多罪

紐約布碌崙華男酒駕撞警後試圖賄賂警員 遭控多罪

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22
1982年導演胡金銓（右）應聯合報及聯合月刊邀請返台以「中國傳統藝術對我的電影之影響」為題進行專題演講。圖為胡金銓夫人鍾玲（左）。(聯合報系資料照)

紐約結緣只見2次面 傳奇導演胡金銓4個字成功求婚鍾玲

2025-10-30 20:01

造訪故居

2025-11-03 01:00

不認命的養兄(上)

2025-11-02 01:00

半退休的牽掛

2025-10-30 02:00

咖啡，雨天，和一次告別

2025-11-02 01:00

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽