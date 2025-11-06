朋友發來她不到四歲的德裔混血外孫的短視頻，孩子邊喝雞湯邊說：「謝謝外婆的雞湯，好好喝喔。」一口標準的中文，令我大吃一驚。

原來有鑑於中國正在崛起，她女兒為了讓孩子能說一口流利的中文，把兒子送到布碌崙 （Brooklyn）全美知名的蒙特梭利學校中文沉浸班。她曾親往參觀，看到外表像是混血兒的五歲學童，在課堂用中文介紹八大行星，偶爾還穿插一點英文，加強報告內容，中文表達極為流暢。還有幾名學生拿著稿紙，正在寫日記，看著密密麻麻的手寫中文字和旁邊的注音，簡直令她嘆為觀止。經過學生身旁，他們會抬頭看一眼，然後又繼續專注做自己的工作，氣氛一片祥和，沒有爭吵或搶奪文具；日常生活教育的區域，有小孩在練習自己準備食物、清洗碗盤及打掃刷地等。

朋友很慶幸，嫁給德裔美國人的女兒，有心也有能力送孩子到一年學費高達四萬元的中英雙語幼稚園，其實她女兒的獨具慧眼也是其來有自，有其母必有其女。朋友早早就發現女兒很有繪畫天賦，課後特別送她到美術班鑽研，初中畢業，還鼓勵她把畫作呈交給以培養藝術才華著稱的拉瓜迪亞高中（LaGuardia Arts），獲准入學畢業後，又申請到庫柏聯盟學院（Cooper Union），該校只有三個學院，分別為建築，藝術與工程學院，當時為了吸引優秀學生，學費全免。朋友的女兒畢業後工作一段時間，到瑞典 以設計公司標誌（logo）著名的大學拿到碩士學位後，行情更加看漲，為人母後，為了節省交通時間，她辭職改當自由工作者，客戶應接不暇，收入絲毫不減。

還有一個朋友來美時，才讀二年級的女兒，因為天資聰穎，很快就被編到資優班，後來她聽說如果智商夠高，可以申請曼哈頓（Manhattan）的私立布里爾利學校（The Brearley School），單親的她高瞻遠矚，自費送女兒去教育局指定的單位測智商，後來果然因女兒智商超高批准入學，又因她收入不高，得到全額獎學金，女兒一直讀到高中畢業。

這些坐豪華轎車上學的貴族孩子，小學的功課竟是看傍晚六時半的財經新聞，紙上談兵，大家用同樣金額買股票，並詳述選股的理由，一段時間後，老師再根據紙上「獲利」評分，所以她女兒後來在職場一帆風順。該校雖然每年學費高達六萬多，至今仍為父母報稅不超過十萬元的清寒優秀子弟提供全額獎學金。

還有一個消息靈通的朋友，沒有讓初中畢業的孩子報考紐約特殊高中的入學考試，卻單獨報考了巴德高中暨大學先修學院（Bard High School and Early College），孩子通過了筆試和面試，順利錄取。

這所附屬於紐約上州 巴德學院（Bard College）的高中，教師都有博士學位，不論教學態度、對學生的考核評估和輔導都不一般，畢業時就能取得副學士學位（Associate Degree），並有六十個大學學分，所以他的孩子讀大學只花了兩年時間，讓中產階級的他們省了不少錢。

以前常聽人說：「要想孩子比你強，不要讓孩子輸在起跑點。」不得不承認，菁英學校畢業的人在職場的兢爭，更具優勢。