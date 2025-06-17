自從去年老闆退休 後，同事們和我不得不分擔他的工作，深深體會到從前老闆替我們擋風遮雨是多麼幸福。不久前，我們終於收到新老闆即將上任的消息，大家欣喜之餘，把空置了將近一年的辦公室清理得乾乾淨淨，期待著新老闆的到來。

無意中，我注意到老闆的辦公室雖然一塵不染，卻只有冷冰冰的辦公桌椅和櫃子。想到新老闆不辭辛苦地從南加州 （South California）搬遷來北加州（North California）工作，若面對這樣單調的環境，難免會感到冷清，缺乏溫度。如果桌上能擺上一盆鮮花，或許能平添幾分溫馨？前老闆喜歡放幾盆蝴蝶蘭在窗台上，後來因為辦公大樓為了預防蚊蟲的干擾，明令禁止擺放任何綠植，所以都搬走了。

我不禁想起多年前剛開始在美國工作時，曾收到當時老闆送的一瓶鮮花，那份美麗著實給了我極大的鼓勵，並在我心中留下了深刻的印象。如果在新老闆的辦公桌上放一些仿真鮮花，不知道是否也可以改善工作的氛圍？

一元店裡有許多仿真花可供選擇，不妨試試看？於是我下班後路過商店，便走進去看看。果然，店裡的仿真花琳瑯滿目，不但有雍容的牡丹、怒放的玫瑰、嬌艷的百合、溫馨的康乃馨，還有各式翠綠的配葉。我從中挑選了幾支搭配，意外發現效果還不錯，於是又多挑了一些帶回家。

剪去商標，將花枝浸入水中清洗乾淨，我開始嘗試將花插進花瓶中。奇蹟般地，那些靜止的枝葉彷彿被賦予了生命，只需幾支不同的花朵和綠枝相配，便展現出各種風情。

插花總是令人賞心悅目，現在，我終於有機會開始製作第一個插花作品。我不停地嘗試，發現無論如何搭配花枝，縱然風格不同，卻都別具特色，彷彿在詮釋蘇軾那句著名的詩句：「濃妝淡抹總相宜」。尤其是仿真花不需要修剪，所以不必擔心花枝受損，可以盡情發揮想像力，創造出各式各樣的美。原來，創造美是一件如此快樂的事。

每當在新年、生日或母親節 收到鮮花，都讓我感到難以言喻的愉悅，只可惜真花只能開放一、兩個星期。仿真花雖然沒有真花的馥郁芬芳和生機勃勃，卻能長久保持著綻放，尤其能在一些特殊場合發揮作用，比如在禁放綠植的辦公樓裡。花藝，本就是一種超越真假的美的語言，無論是真花還是仿真花，所表達的美好和傳遞的心意並沒有什麼不同。

為了深入了解插花，我查詢了相關資料，發現插花在不同的國家有著不同的風格，包括中國花藝、日本插花、朝鮮插花和西式插花等。因為在加州生活和工作，所以我著重了解西式插花；相對於東方花道追求禪意，西式插花更注重豐滿的花朵、艷麗的色彩和花團錦簇的熱烈。網上還有人專門教授仿真插花，顯然，以仿真花打造美麗早已有之，並不是我個人的創新。

窗外陽光燦爛，我將這份熱情且不會枯萎的歡迎，靜靜地放在新老闆的辦公桌上。