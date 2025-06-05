當民宿已普遍受到遊者青睞時，先生和我始終不為所動，各國地點適中的飯店，仍然是我們出遊時獨一無二的選擇。

二十多年前的慕尼黑（Munich），是我有緣踏入歐洲的啓始地，猶記得那距離瑪利亞廣場（Marienplatz）不遠處的飯店，房間雖小但打理得極其乾淨，讓我初次親身領悟到德國 人的務實，也第一次知道許多歐式的飯店，即使正值炎夏也是不供應冷氣的，因為根本就沒有那樣的設備。

出門旅遊其實是很累人的，每晩能夠舒服睡個好覺，並在白天隨時方便回房間補充體力，是先生多年來一貫的堅持，所以飯店地處的方向和位置，一直都是我們出遊時特別在意的。也正因為如此，位於義大利 倫巴底（Region of Lombardy )，幾分鐘即可步行至米蘭大教堂（Duomo )的米蘭羅莎大飯店（Grand Rosa Hotel），也就成了我們多年來屢次造訪米蘭 ( Milan ) 時的最理想住處。

一旦住進了米蘭羅莎，出門在外的行程似乎就不再那麼複雜了；近在咫尺的非但有以豪華著稱的艾曼紐購物中心（Galleria Vittorio Emanuele II），廣負盛名的米蘭歌劇院（La Scala ) 亦徒步可達，甚至就連達文西（ Leonardo da Vinci）所繪耶穌最後的晚餐（The Last Supper）的大壁畫，也陳列在近處的恩寵聖母教堂（Santa Maria delle Grazie）內，飯店周遭的地下鐵和電軌車更是四通八達，幾乎少有不能到的地方。我們每每藉助於住宿上的方便，省下許多寶貴的時間與精力，並因此而在米蘭無數次的旅途中，覓得了平日生活裡鮮見的樂趣。

斯特雷蕯（Stresa）面湖的拉帕爾馬酒店（Hotel La Palma），也是我們在義大利喜歡的飯店；寬廣的陽台上擺放著柔軟舒適的躺椅，精緻的欄杆上總是布滿了鮮艷的花朵，偌大的房間隔著明亮的落地窗，與對岸的阿爾卑斯山（Alps）遠近相望，偶見水邊有渡輪輕輕駛過，在平靜的湖面上划出幾道漣漪，我瞅著斜倚在一旁的先生，任由微風從身邊徐徐拂過，總以為來自於人間的美景，莫有更勝於此者。

Hotel La Palma獨領風騷的，還有其頗具特色的晚餐。我們每晚落座在花團錦簇的餐室裡，在燭光中享用著由飯店所精心調製的佳餚，那種幸福滿溢的感覺，至今仍留存在我的記憶深處。

德國的美茵茲（Mainz）一向都是我們隔年必訪的地方，這個萊茵河畔以印刷聞名的千年古鎮，同時也盛產舉世公認的最佳白葡萄酒，而位於老城中心的希爾頓（Hilton Hotel），則一直都是先生和我每次來此的落腳之處。

我們特別偏愛這個飯店附近的清晨市集；每當在太陽尚未完全升起的時刻，眼見那許多仍淌著水珠的蔬菜嫩葉，心中會油然激起一股對生命的期待；再望著環繞在身旁那些鮮艶欲滴的花樹盆栽，感覺似乎連顏色皆足以香我衣袖，真頗有「大地之蓬勃，皆且看今朝」的氣勢，這氣勢令我動容，更令我流連忘返。

歐洲各地的飯店，為我們的人生增添了無數色彩，而我們的腳步亦未曾停歇，始終在期待著下一個旅程，以及再見那親切如老友般的飯店。