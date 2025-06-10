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給長者的警鐘

楊源
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許多專家諄諄告誡老人，上了年紀的人要記住三個禁忌：千萬不能摔跤、不能得感冒、不能拉肚子。然而，有的老人在日常生活中往往忽略了這些，造成不可挽回的損失，嚴重的甚至丢了性命。最近傳來的幾則噩耗，其原因無不是如此。

二月底，我先生的大學同學吳老師不幸意外逝世。她從家裡的樓梯高處摔跌下來，造成多處腦出血，雖然立即送醫搶救，但因歲數大、失血過多，最終未能活過來。

吳老師也是我的好友，為人善良、寬厚，我們全家對她印象都很好，對於她的意外身亡深感悲痛。她原是合肥市某中學的高級教師，退休後移民美國，與外孫一起住在德州奥斯汀（Austin,Texas）。她的外孫在甲骨文（Oracle）上班，工作很忙，由她照顧飮食起居和陪伴。四年前買了新房，本來她住在樓下，一直平安無事，誰知，那天她心血來潮，想到樓上陽台遠眺風景，忘了自己已是八十九歲的老人，端著茶杯咚咚咚地往上爬，樓梯高而陡，其實差一階就要到頂。這時她的茶水溢出來，水淋到身上，她摸口袋，也許想找紙擦，一不留心就滾下去了。

近日，我一閉上眼，吳老師的身影瞬即浮現腦海：她雖滿頭白髮，卻笑口常開，充滿活力。論資歷，她是我的學姐，卻異常謙虛；她愛看我的小文，每次都要給我寫短評，給予勉勵和鼓舞；她對友人好，對家人更是慈善、關愛，與美國出生的外孫相處和諧，還關心在北京工作的孫女，託人引薦男友。去年底，我們在餐廳聚會，她因孫女婚事定妥而高興的樣子還歷歷在目，這樣一個好人，怎麼一下就没了呢？

無獨有偶，壞事成雙，三月十八日，我國内工作的中學谷校長逝世了，據說也因不久前摔過跤，髖骨跌壞，住院不多天就走了。

他雖九十五歲，平日狀態卻很好，常常在退休教師群發送圖文，文字基本功好，記憶力又強，往事如數家珍，友人無不讚揚他。我有時也因事尋找同事電話，他總很快報給我，任誰都說他會活過百歲，卻不料這麼快與世長辭。

因摔跤而傷亡的實例常常耳聞，據專家說，跌倒是老人因傷死亡的首要原因。因為老人身體器官機能衰退，大腦反應遲鈍，步履不穩；且視力、聽力下降，骨骼肌肉退化，若再加上關節炎疾病，行動乏力，極易導致摔跤。

再說感冒，我兩個住在北京九十多歲的老舅，就是先染上感冒，而後竟一病不起，於去年初離世了。而拉肚子常被人忽視，其實危害性也大，春夏季因飮食不衛生，病菌入侵，引起腹瀉、脫水、腎功能不全、休克，以致死亡，我的一個老同事就是得此病走的。耳聞目睹諸多事例都是在對老人敲響警鐘，我們應當警醒：上下樓要緊扶把手，扔掉磨平舊鞋，穿上防滑鞋，浴室鋪上地墊，防止摔跤；每年打流感疫苗；注意飮食衛生，盡力預防疾病。餘生金貴，以逝者的失誤告誡自己力爭健康長夀。

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