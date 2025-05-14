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爺孫的北極長征

木愉
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前陣子到朋友家作客，老先生告訴我們，他剛剛從阿拉斯加（Alaska）回來。原本以為他是去度假，原來他是送孫女到那裡去工作。

他的孫女剛剛從賓州（Pennsylvania）的一所大學念水文學，畢業後找到了一份工作，雖然遠在阿拉斯加，但還是幸運。畢竟美國總體經濟雖然不錯，但對於某些冷門專業，畢業後能有一份工作，殊為不易。阿拉斯加遠在北極圈，有半年是夜晚，半年是白晝，即使非常寒冷，還是值得前往。阿拉斯加跟美國本土是分離的，從本土到那裡就是一次萬里長征。孫女要開車自己去，為了節省錢，還打算一路上就睡在車裡，老祖父聽了不放心，就主動提出送孫女去。

那輛車是二○○六年的Suburu，已經開了二十萬英里的里程，在車子一族裡算是高齡了。我一邊翻看老人家精心整理的照片集，一邊好奇問他：「萬一車子路上拋錨怎麼辦？」他答：「是啊，這也是我不放心的一個重要原因。所以才陪她一起去，萬一出了問題也好照顧。」

老先生身子一直很健壯，我二十多年前剛到美國的時候，還幫助他幹過活，從他家樹林裡砍下粗壯的樹枝，然後用電鋸改小，再運到後院堆好。那時他已經年過花甲，而我才三十出頭，竟然還覺得幹活贏不過他。前幾年，他得了一次心臟病，在夫人的管束下，才稍稍少幹活了。這次到阿拉斯加，老夫人考慮到老先生已經年邁，怕他太過勞累，並不太支持，但最終沒有阻止這次長征。

老祖父跟孫女就這樣一路開車西去，跨越十幾個州，每天開車七百到八百公里，穿越一望無垠的平原、荒涼無人的沙漠和層層疊疊的高山，到達西海岸的西雅圖（Seattle），再從那裡一路北上，穿過加拿大，到達目的地阿拉斯加。

完成了這次壯舉，爺爺才自己從阿拉斯加坐飛機回家。我們感嘆著這趟旅程的艱辛，他卻似乎並不在乎，說他很享受這一趟漫長的旅程，不但欣賞一路的美麗風光，還說第一次跟孫女相處如此長的時光，一路上兩人就很多話題展開交流，非常享受。

心臟病 賓州 加拿大

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