最近兩次去不同的診所時，都會看到爸媽兩人一起帶著孩子去看醫生。第一次是一對年輕的中國夫妻，小男孩大約八、九歲左右，渾身躁動不安，沒有一刻能停下來。媽媽好不容易幫他掛好號，將他胸前掛的平板電腦打開後，他才能安靜片刻。第二次是看到一個十五、六歲的大男孩，在父母的陪伴下走進候診室。爸爸為他脫外套時，我看到他眼睛平視，手偶爾還會不聽使喚地一陣顫動。媽媽為他掛完號，一家三口並坐一排靜靜候診，這時，我注意到這個大男孩的脖子上也掛有一個平板電腦。

根據我在馬里蘭州 （Maryland）「身心障礙」學校工作多年的經驗，以及這兩個男孩的舉止和媽媽們對他們關愛的態度，我推斷他們可能在身心某方面多多少少有點問題。這不禁讓我想起一名我很欽佩的媽媽，她叫「珍妮」。

多年前，我和好友兩家在新澤西 （New Jersey） 一個海邊度假時，我第一次見到珍妮。珍妮和我的朋友從小一起長大，是非常親近的玩伴，她和她先生有兩個兒子，一個明顯有「身心障礙」的大兒子，和一個眉清目秀很有禮貌的小兒子。只記得，珍妮在和我們打過招呼過後，她就和先生兩人，一人一旁護在一路揮舞雙手、腳步蹣跚的大兒子旁邊，三人一起向海水方向慢步而去。當我躺在沙灘椅上，望著他們漸行漸遠的身影，心中泛起一股莫名的感動。

多年後，好友邀請我們一家人再度到同一個海邊度假，也邀請了珍妮全家。這一次，我們很有緣分地在同一個度假公寓裡相處了幾天，我慢慢了解到，她是如何用心照顧她的大兒子。珍妮個性開朗健談，是一名全職在家照顧孩子的媽媽，對兩個兒子，她用同等的愛去守護他們。她說起從前，每當她帶著老大去上不同的課外活動時，人們都抱著懷疑的眼光看著他們，覺得她兒子真的能學到東西嗎？

當我們大夥兒在公寓內，一起聊天和玩遊戲的時候，這個自小被診斷出有身心障礙的大男孩，雖然很少參與，但他可以一個人帶著耳機，靜靜地沉醉在他喜愛的音樂世界裡。讓我感到更驚奇的是，我們在迷你高爾夫球場揮桿時，他在媽媽和弟弟的鼓勵和守護下，積分竟然遠超過初次玩這遊戲的我。遊樂園區，我看到他像個小孩子一樣好興奮，不願意錯過他喜歡的任何項目。每當我聽到他開心地發出歡喜尖叫聲時，我真誠地為他高興，也為珍妮的付出點上一萬個讚。

我們都知道，每個人來到這個世界上，都不是生來就一樣的。但先天具有身心障礙的孩子，在媽媽的愛心下，人生仍就可以擁有一片光明、擁有愛。