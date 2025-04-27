北加州 利佛摩（Livermore）住家這裡有一間喜互惠（Safeway）超級市場，每周五有一天特價，當顧客被某些打折物品吸引上門時，多少也會買點其他的商品。我最喜歡的是五元花束，雖然也不過只少一元而已，感覺好像賺到，再買些只要五元的七盎司的鮭魚片、三盎司的龍蝦尾，再加上其他優惠劵（coupon）的物品，一次採購完畢。

今天早上，我又像往常的星期五，看了一下預購項目就出門了，從紅綠燈轉進停車場出入口，我看到有一個人在路邊等著，旁邊有一輛自行車。這個路口常常有人舉牌子，要求過路民眾賞點食物、零用錢，或徵求打零工等，有時還帶著一隻狗做伴。我常想，人自己都沒地方住，也沒東西吃，仍捨不得拋棄寵物，因為狗是人類最忠實的朋友，無論你貧窮或富貴，依舊和主人相互依靠。

不知為什麼，這次我動了惻隱之心，可能因氣象預告接連幾天會下雨，我想著：購物完順便買一張麥當勞 禮卡給這個人吧，馬路斜對面有一家麥當勞，他可以進去消費、避雨。

購物完後我把車繞過去，剛好附近沒有車輛往來，我伸出手把東西給他，說買點早餐吧，他似乎有一點驚訝，我趕緊說「願上帝祝福你（God bless you）」，也就在這一瞬間，我看到約五十餘歲的他臉色尚可，體態圓肚，服裝乾淨，不太像其他已經漂泊一段時日的遊民 。

此時我的腦海閃過很多念頭，他是剛剛被家人趕出家門嗎？我有一個鄰居朋友，她兒子突然被妻子趕出門，說要賣房子分割財產，他只好去睡母親家客廳，超過三個月才申請到一種有收入限制的公寓。還是他在做一個測試，假裝成遊民，看看市民的同情心如何？曾聽說有人在紐約市（New York）金融街行乞，平均每小時收入兩百元，還可以去度假，錢花完了再回來「工作」，這不就是利用人類憐憫心來滿足自己私欲嗎？如果要幫助陌生人，不要直接給現金，以防他去買毒品，寧可直接買食物接濟。

我在開車回家途中想了許多，覺得不論是我的好心被濫用，還是那個人感受到陌生人的好意，人間有溫情也只是我這個小市民所想表達的而已。