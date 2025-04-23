我第一次參加義工活動，是到唐人街（Chinatown）做清潔工作。參與者都是高中同學，有男同學也有女同學，個個精神飽滿，熱情高漲。義工的負責人是一名中年華人 女士，叫林阿姨，來自社區中心。她穿著一件黃色反光背心，幹練專業，看起來活力十足。

「歡迎大家來華埠 搞清潔衛生。」她的普通話裡夾雜濃厚的廣東口音，熱情地招呼我們這些志願者。接著，林阿姨給我們分發了手套、垃圾袋和掃帚，再指定三人一組的清潔區域，然後詳細講解做些什麼工作和注意事項。我被分到了勿街（Mott St.）附近的一條小巷子，這條小巷我以前沒有去過。這是一條狹窄而古老的街道，兩邊是紅色的磚牆和貼滿廣告的鐵門，地面散落煙蒂、包裝袋，還有不少餐盒及食物殘渣。

「紐約的唐人街有上百年歷史了，有幾條小巷子總是被遺忘。」林阿姨邊走邊對我說，「我們在這裡搞清潔，首先是為了環境乾淨衛生，還有是為了吸引遊客認識和愛上我們的華人社區。」我戴上手套，拿起掃帚開始清理散落地上的垃圾。早晨的小巷一開始很安靜，只聽到掃帚劃過地面的沙沙聲。

過了一會，有居住在樓上的華裔 推開窗戶，好奇地朝我們張望，向我們展現微笑並揮手致意。面對上班行人的讚賞目光，我感到非常自豪和滿足。

突然，一個十來歲的男孩跑了過來，他背著書包，頭髮有點兒凌亂，但眼睛透著興奮。「哥哥，我可以幫忙嗎？」他說著，扯去我手裡的垃圾袋。我笑著問他怎麼這麼早就起床，今天可是周末。我伸手要取回他手裡的垃圾袋，他不肯，笑著說：「我家就住在這條街上，我一會才去上補習班。我們可以一起幹。」他的話讓我愣了一下，心裡挺感動，覺得讓他拿垃圾袋幫忙未嘗不可。在這座快節奏的城市裡，大家都忙著追尋自己的目標，難得男孩沒有忘記自己應該為小區出一份力，共同維護小區美好形象，讓我看到了一種實在的責任感。

幾個小時過後，我們不但清理了路面，還掃去牆壁上的灰塵，撿起行人丟棄的紙盒，甚至擦掉牆上的塗鴉……，中午的陽光灑在紅磚牆上，整條巷子煥然一新。街道上的遊客興奮找我們拍照，我盡量來者不拒，樹立好客形象。義工活動結束後，林阿姨帶著我們去了附近的一家小麵館。麵館是她朋友開的，她早就提前訂好了熱騰騰的午餐。一碗牛腩粉端上桌，湯頭濃郁，香氣撲鼻，口感軟滑，大家交口稱讚。坐在桌子旁，我們聊起在唐人街的購物聚餐娛樂、遊客絡繹不絕和各種便捷生活，既快意又陶醉。「很多人覺得唐人街只是一個旅遊景點，但對我來說，這裡是我的家。」林阿姨感慨道，「營造美好家園，從小事做起，從個人做起。」

回到家，我依然心緒難靜，雖然我家不是居住在唐人街，但那裡的風情及飲食文化，向來是華裔慰藉鄉情的寶地。一碗熱牛腩麵，在同學們的笑容中，讓我感受到無比親切溫馨。唐人街是曼哈頓（Manhattan）的一部分，也是遊子摯愛和心儀的精神家園。