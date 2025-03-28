俗話說：「在家千日好，出門一時難」，出門在外，難免會碰上計畫趕不上變化，受到一些挑戰和困難。二○二三年十一月初臨時決定返台，因為我有椎間盤突出腰痛的毛病，看到轉機的航班是聲譽頗好的長榮 航空，沒有猶豫之下便忍痛訂了高價的商務艙機票 。先生提醒我慎選，因為來回中間轉機等待的時間都太長，回程還要在機場過夜，因為沒有在機場過夜的經驗，想到商務艙旅客可以到貴賓室休息，就沒有把它放在心上，誰知道一步錯、步步錯。

聽說台灣的機場甚至有免費的貴賓室可以洗澡、充電、睡覺，誤以為美國的機場也不會差太多，當天下午一時四十六分的班機從奧馬哈（Omaha）起飛，下午三時三十二分到達西雅圖 （Seattle），我前去A航廈的貴賓室，櫃檯看了我的登機證，對我說：「商務艙的旅客，沒有貴賓證也不招待，你可以去B航廈」，我只好拖著行李來到距離蠻遠的B航廈，櫃檯又說：「抱歉，這裡沒有和阿拉斯加航空或是長榮航空的合作關係，你要去S航廈」，無奈之下，我拖著疲憊的身軀又趕往S航廈。

航廈之間的距離非常遠，要坐小火車，好不容易來到S航廈的貴賓室，櫃檯人員在電腦上敲了半天，轉頭說：「你要去A航廈」，我說：「去過了，他們告訴我必須要有貴賓證」，櫃檯表示：「我們這裡只招待頭等艙乘客，商務艙的旅客必須支付二十九點九五元，我們晚上七時休息，現在還有半個小時，或是你可以選擇一張三十元的代餐券，不過只限於當天、此地使用，過期作廢，不可以換現金。」當時許多餐館已經休息了，這代餐券形同廢紙，來回已經折騰了我三個小時，而回台灣的班機是半夜十二點十分，還要再等五個小時。

回程的遭遇也不順利，班機於台灣時間晚上十一時五十五分出發，到達溫哥華是當地時間下午六時三十五分，而晚上八時飛丹佛（Denver），這中間不到一個半小時的時間，需要過海關、轉託行李，安排得很不合理，好在我申請了輪椅，輪椅小哥當機立斷，換成駕駛高爾夫球車送我，一路上橫衝直撞，總算在關艙門之前趕到。晚上十一時五十二分到達丹佛，接機的輪椅小哥問我何去何從？這三更半夜的，而且第二天的班機是早上十時，這時還沒有明天登機門的資料，只有隨遇而安。可是因為沒有吃午餐也沒有吃晚餐，我這時候已經快餓昏了，面對三更半夜空蕩蕩的機場，真是心有戚戚焉，今夕何夕。

我拖著隨身行李，拄著拐杖，在機場大廳轉了半天，找不到合適的地方落腳，僅有的幾張長椅也已有人捷足先登，結果只有蜷縮在機場大廳的角落，腰痛得實在坐不住，只有躺在地上，落魄得猶如喪家之犬。為了顧及形象，只好脫下外套蓋在頭上遮掩，這時肚子餓得無法忍受，只能喝水充飢，喝了一肚子的水，在又餓又累又痛的情況下，還不停地爬起來，拖著行李找廁所，真是無語問蒼天。

一夜無眠，對我這個超過七十歲的老婆子來說，真是無比煎熬，熬到早上六時左右，到廁所簡單梳洗，步履維艱地輾轉找了兩間貴賓室，結論都是：「和長榮公司沒有合約，商務艙的旅客可以付費五十九點九五元使用 。」雖然食物只有簡單的三明治和飲料，可是裡面已經高朋滿座、座無虛席，我只有失望地離開。關於代餐券的事他們沒有提，我也忘了問，這時已餓得頭昏眼花，實在走不動了，昏坐在登機門門口，只有繼續灌水。

經過這番折騰，回到家恍若隔世，這次露宿機場的慘痛經驗，讓我忍不住提醒銀髮族，搭機時請慎重考慮，千萬不要選擇需要在機場過夜的班機。