二○二三年紐約（New York）發生一起地鐵 事件，引起所有市民關注，標示著地鐵失序、遊民 犯罪，和社會正義的一面。潘尼（Daniel Penny）是一名具有正義感的美國青年，他在乘坐地鐵時，目睹了遊民尼利（Jordan Neely）正以言詞不斷威脅周遭的乘客，使人感到不安，彭尼為了維護乘客的安全，將尼利勒頸控制不慎導致對方死亡。彭尼被起訴殺人罪，最後被陪審團裁定無罪，此結果令人心振奮，代表正義的戰勝，這情景令我回想起多年前在地鐵上的親身遭遇，情節相似但結果稍微不同。

二十年前的紐約在市長彭博的治理下，社會治安比較安定，但是遊民仍是一個老問題。某個周末，我乘地鐵七號線去曼哈頓（Manhattan），這條有東方列車之稱的線路是皇后郊區連接市區的主幹線，平日乘客很多，那天我上車後發現乘客不多，在車廂中段的位子坐下後不久，就觀察到對面右邊的座位有狀況。

一個深膚色、衣裝不整的遊民站在一名亞裔 中年婦女前，不斷言語騷擾她，這可憐的女人不知所措，毫無反應，任憑他繼續騷擾。我當時年輕，也看不下去這種欺凌婦女的行為，就出聲叫他停止（Stop to harass her.），話剛講完，這遊民便朝我走來，我立即起身應對這突發狀況，心中並不慌張，更注意對方的舉動。這時我注意到他手上持有一個酒瓶，使我更加警惕，因為酒瓶可作為攻擊武器。

面對這危險的情況，我保持鎮定，面向這惡棍，以守為攻，步步為營向後退。車廂不大，一會兒就退到末節，這遊民仍繼續走來，我正好帶著一個背包，就順手拿在手上作抵擋之用。就在這關鍵時刻，一名年輕白人突然站起來與我並排，說：「I stand with you.（我和你一起）」，天平立即轉移到正義的一邊。這遊民也是欺軟怕硬，看到有人援手就止步不前，雙方形成對峙局面，不久列車到站，為免節外生枝，我向白人青年道謝後立即邁出車廂，當天行程也受到影響。

事情過去那麼多年，當時的情景仍然歷歷在目，那天若不是這名年輕小夥子出手，事情得以圓滿結束，否則情況很難預料，在衝突中可能互有受傷，萬一我失手將對方勒頸制壓，或對方反擊，後果不堪設想。每每想到我就感恩這名年輕人的見義勇為，站在一起對抗惡人暴行。在今天失序的社會，還有許多像他一樣的正義人士默默保護市民的安全，在日常生活裡帶來一份溫暖和愛心，增加社會上安定的力量。感恩祝福這些有正義感的美國人，他們的行為彰顯了美國的傳統價值，見義勇為的精神，足為大衆的表率。