許多年前，我們從佛羅里達（Florida）搬遷到馬里蘭（Maryland），臨行前同事跟我說，巴爾的摩（Baltimore）就是個爛橘子。巴爾的摩是馬里蘭最大的城市，在我心裡先入為主的印象，巴爾的摩是髒亂的存在。

第一次去巴爾的摩，卻是驚艷於她的明麗，也許這個城市有著某些髒亂的角落，但是內港（Inner Harbor）毋庸置疑潔淨而美麗。巴爾的摩港的海水藍若水晶，波光粼粼；港邊各式建築物鱗次櫛比，有亭亭玉立的橘色高樓，有三角形屋頂的藍玻璃房，有童話般的紅房子，多彩的建築與清澈的海水交相輝映，景色如畫。碼頭水面上停泊著數不勝數的船隻，白帆點點，星羅棋布。內港環水大半圈皆是商店和餐館，紅磚鋪成的人行道泛著明媚色澤。

後來我們又多次拜訪巴爾的摩，得知巴爾的摩在美國歷史上曾經譜寫過濃墨重彩的一章：美國國歌便是在此處誕生，準確地說，是在巴爾的摩的麥克亨利堡（Fort McHenry）。

麥克亨利堡建在巴爾的摩海港旁的一個小半島上，是平面呈五角星狀的要塞。我們去的時候，正是一個起風的日子，海水翻捲著碧浪，草叢也如波浪般翻湧，草叢之間露出威武雄壯的黑色大砲。

一八一四年夏天，英軍入侵了美國首都華盛頓（Washington DC），一把大火焚燒了國會和白宮 。緊接著，英軍開始進攻巴爾的摩，可是英軍在麥克亨利堡遭到民兵的奮勇抵抗，英軍晝夜狂攻，卻是屢攻不下。當時有一位名叫法蘭西斯．史考特．基（Francis Scott Key）的美國律師，在英艦上跟英方談判被扣留。他聽到英軍徹夜不息的猛烈砲火聲，憂心忡忡，以為巴爾的摩會失守。晨曦初露，他衝出艙外，一眼看到美國國旗仍舊在戰火硝煙中獵獵飄揚，激動感懷之下即興寫下了詩句，這首詩很快不脛而走，被人譜曲，一九三一年被正式定為美國國歌。

走進麥克亨利堡，一眼就可看見這面曾讓法蘭西斯．史考特．基律師感動不已的國旗，十五顆星十三條線，代表當時美國的十五個州。入口處有幾個房間，一個房間在播放電影，講述麥克亨利堡的歷史。影片結束時，莊嚴的國歌聲中布幕緩緩拉起，窗外正是那面在陣地飄揚的旗子。全體起立，摘帽，有人手按心口，有人輕聲合唱，有人眼含熱淚。巴爾的摩城下，英軍止步，這是美國歷史的重要時刻。

前些日子，我們又去一次巴爾的摩，這一次是去探望女兒。女兒經歷了紐約的醫學院、費城 的實習醫生訓練，最後在巴爾的摩醫院就職，於是我們就有了更多去巴爾的摩的理由。女兒住在海港邊上，從公寓的陽台上便可看見碧海藍天。從女兒的公寓樓下來，一條赭紅色的人行道靜靜延伸，一側是餐館，一側是碧水，這裡的水面靜謐安逸，有不少大鵝在水中嬉戲。當日天氣風和日麗，我們沿著人行道悠悠而行，駐足於一家高級日料店，這裡的食物精緻昂貴，馬鈴薯泥也擺得如花朵一般。我們坐在戶外餐桌上，海港對岸的美景盡收眼底，暖暖秋陽下，一面享受美食，一面和女兒閒聊，愉悅愜意。

對於巴爾的摩的印象，是明麗奪目的海港景色，是美國重要的歷史紀念地，因著女兒的緣故，現在又多了一份溫暖和牽掛。