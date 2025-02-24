我住的社區位在北加州灣區 的桑尼韋爾（Sunnyvale )，是人們所熟知的矽谷 科技區。八成以上鄰居是科技公司的工程師，有些家中有幼兒。

緊鄰的夫妻，有個不到四歲、帶著嬰兒肥的漂亮女兒。我告訴她的父母，她是小楊貴妃。父母每天都給她穿上像小公主的漂亮童裝。無獨有偶，斜對門芳鄰，也有一個將近五歲的小女孩，也是每日穿著小公主衣服。

我的幼兒時期，成衣業尚未成氣候，母親使用家用縫衣機，看著日文雜誌，替我做花布小洋裝，鄰居的母親們都讚賞不已。後來我們家的女眷，都在家附近的一個陳太太開的裁縫店，自備布料，請她的員工裁製衣服，她的店生意興隆。

到了上台南成功大學的時期，在台北古亭女中任教的大姊，給我買很多洋裝成衣，我每天上課都穿著那些美服，心情特別好。有一天一個同班男同學塞給我一封短信，上面寫說我每天都像在服裝表演，大學是求學的可貴時光，不應浪費在打扮穿著，我為此在宿舍內哭了一個晚上。

如今大學畢業已經多年，同學的名字已經泰半不記得，唯有這個寫短信的同學我記得清楚，也記得當年我看完他的信，哭到不行，三個室友很有愛心地安慰了我一個晚上。日前告訴一個成大好友這件陳年往事，兩人都笑了一場。

移民到美國，拿到會計碩士，進入聯邦政府工作，我依然故我，喜歡置裝。白人同事們說我是服裝狂 ( clothes horse )，還告訴我，這是沒有惡意地稱呼一個喜歡穿著打扮的人。當年有幾家百貨公司，女裝又多又好看，周末我都泡在那些女裝部門。

衣服買多了、穿久了，就拿到慈善機構去，住家附近有一個大型活動貨櫃車，接受打包的捐贈，也有防癌協會接受的捐贈站。

我非常感恩我的父母，都支持女兒們對衣服的狂熱，父親每次在我們逛街回家，會要我們給他看看購物成果。也感謝我的兩個姊姊，她們都替我買衣服，我們都相信人要衣裝，外表可以增加自己的信心。