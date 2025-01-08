「油價 怎麼下降那麼多？從一加侖三塊多的價格，下降到二塊六毛九。」日前我和丈夫東尼駕車出門，突然看到加油站這麼不尋常的現象，而且下降幅度那麼大，感到太不可思議了，我不禁發出疑問。

「因為海倫颶風 （Hurricane Helene）對喬治亞州 造成的災難很大，有很多人死亡和遭逢財物巨大損失，所以喬治亞州暫時取消石油稅，汽油價格當然就下降了，目的是要救助那些海倫颶風受災戶。」東尼對我解釋油價下降的原因。

我住在美國東岸的亞特蘭大（Atlanta），海倫颶風來襲時，家中只有斷電十五小時、斷網二十五小時，但我們卻收到很多外州的朋友打電話來慰問，可見得喬治亞州受到海倫颶風的威脅很大。主要原因是海倫颶風是三合一的颶風，先是熱帶風暴和龍捲風，然後是颶風侵襲，所以風災才會那麼嚴重。

於是當我收到喬治亞州的慈濟義工安妮在Line群組上，呼籲大家捐款給慈濟去救助災民時，我趕緊寄支票去。慈濟的募款宣傳單在去年時寫著：「截至十月三日，海倫颶風重創美國東南部，對喬治亞州（Georgia）、佛羅里達州（Florida）、北卡羅來納州（North Carolina）、維吉尼亞州（Virginia）和田納西州（Tennessee）已經造成二百多人喪生，成為卡翠納颶風（Hurricane Katrina）後，美國自二十世紀以來第二大侵襲本土的颶風災害。」

在寫支票時，我的腦海中跑出了這二十年來，我從台灣搬到美國的許多回憶，例如我剛來美國時，英語說得很台式，幫女兒安排了就讀的高中後，我就積極地尋找上英文課的場所。在圖書館，我找到免費上英文的中喬治亞技術學院（Middle Georgia Technical College）識字課宣傳，我馬上去報名就讀了一年半的英文，天天從早上上課到晚上，每天苦讀十幾小時。

一年半後，我的英文老師建議我去讀成人高中（General Educational Development，GED），我問我的英文老師伯朗太太，為什麼要讀成人高中？她說：「成人高中考試通過後，妳就可以去讀大學，不必考托福。」天下有這麼好的事，我當下馬上說：「好，我轉去讀成人高中。」成人高中的教室就在英文班的隔壁，所以我又不分日夜在那兒讀了一年半的成人高中，直到我考試全部通過。

因為我拿的是成人高中畢業證書，而且是剛畢業，所以申請大學時，我還馬上拿到了「希望獎學金（Hope Scholarship）」，這個獎學金是喬治亞州賣樂透所賺的錢，集資給學生上大學用的獎學金。當時我很用功讀書，每年都拿到規定的B以上成績，因此，每學期都有「希望獎學金」支付我的大學學費。不只這樣，我還拿到了中年女人上數學系的獎學金，解決了我的房租和生活費。

如今我在喬治亞州立大學（Georgia State University，GSU）就讀老年研究所，是從喬治亞州的「62+」政策而來的，那是給六十二歲以上的人，上大學和研究所免學費的獎學金，全美五十州都有類似的長者免學費上大學政策。我在滿六十二歲時，我還去讀了歷史系，也是這個政策提供補助。

現在我還有社安基金收入，我受惠於美國太多了，我當然得捐款賑災，而且是滿心歡喜地捐款。上次世界日報刊登一個台灣澎湖學生來美國讀空軍學校，媽媽和祖母來參加他的畢業典禮卻發生意外而住院，醫療費龐大，我們很多朋友也吆喝一起捐款。我們幫助台灣人，也幫助美國人，人不分彼此，有難就幫是人道。