波士頓公立圖書館。（圖／作者楊世勝提供）

我喜歡忙碌的節奏，退休後除了參加運動健身，還在老人協會（AARP）當義工，在電腦室做技術諮詢等工作。有了充裕的時間，我也造訪美東地區幾個圖書館，當進入紐約公立圖書館時，真讓我大開眼界。

這幢坐落在紐約曼哈頓（Manhattan）黃金地段的建築輝煌大氣，有八十八個分館和四個研究中心，是全美第二大的公立圖書館。紐約公立圖書館和美國國會圖書館、波士頓 公立圖書館、哈佛大學以及耶魯大學 的圖書館屬於美國五大著名圖書館，也是全美最美的圖書館。

位於華盛頓特區（Washington DC）建於一八○○年的國會圖書館，則是全美和全球最大的圖書館。國會圖書館屬於美國國會的研究型圖書館，藏書兩千多萬冊是美國最大稀有書籍珍藏之處，該館設有亞洲部和東亞分館，有大量的中文藏書，始於一八六九年，清朝政府曾以同治皇帝名義，贈送包括紅樓夢、水滸傳等十部中國古典名著給該館。

我經常去的是位於波士頓（Boston）市中心的波士頓公立圖書館，建於一八四八年，具有文藝復興風格的建築，是美國第一個市立圖書館。館內藏書八百九十冊、二十四萬件音頻和視頻，也是美國第三大的公立圖書館。室內環境優美、有小花園設有咖啡廳，還有人性化的單獨小間，這裡常舉辦作家講座、音樂會，還經常教授各類語言、電腦訓練、入籍輔導等課程，實用性強，深受居民喜愛。

我經常去圖書館借書、看雜誌和報紙或參加各類活動，在中國的親朋好友問我：「你居住的地方有中文書報嗎？我回答：「你們那裡的書這裡都有，但這裡有不少書你們是無法看到的，因為被列入了禁書名單，例如諾貝爾文學獎第一位華人得主高行健的作品『一個人的聖經』等書，還包括其他作家揭示的紅朝權貴內幕或敏感事件等作品，全被中國禁止上架。」

此外，圖書館也有不少的中文報刊雜誌，特別是世界日報是必有的。還有書香濃濃、風格各異的眾多美國大學圖書館，也令人印象深刻，例如以哈佛大學為首的包括麻省理工、史丹福、普林斯頓、耶魯大學等美國十大頂尖大學圖書館，都很有可看性。我在麻省理工工作時， 經常去的是科技館、史隆管理學院圖書館以及哈佛的燕京圖書館。

各類大學圖書館皆為學生、教師提供優美的閱讀環境，以及完整的書籍文獻報告，為探索科學技術、人文科學和藝術等領域，注入了源源不斷的知識技能和創意，是美國的一流創新科技和軟實力的基石。

美國還有不少私人圖書館，最負盛名的是坐落在洛杉磯的漢庭頓圖書館 （Huntington Library）、華府莎士比亞圖書館（Folger Shakespeare Library），以及紐約摩根圖書館（The Morgan Library），他們提供了歷史研究完整的資料庫。

美國自三十一任總統胡佛（Hoover）以來，歷屆總統都建立了自已的圖書館，它們是由國家檔案管理局管轄，收集建立了每位總統的歷史資料，在我居住的波士頓就有一座我常去參觀的甘迺迪圖書館（John F. Kennedy Library）。

知識就是力量，與被稱為「知識之門」的波士頓公立圖書館為伴，充實了我的退休生活。坐在安靜舒適的環境中，沉浸在知識的海洋，二○一四年我在這裡首次完成了散文書「一個訪問學者的在美歷程」的寫作和出版。我很榮幸和感謝美國國會圖書館東亞分館、紐約和波士頓等地的公立圖書館、哈佛大學燕京圖書館、麻省理工以及包括西海岸的幾所著名大學，都接受了我的贈書，並給予證書。

美國多層次的圖書館遍及各地，一座座具有歷史意義的知識殿堂，無償地為大眾提供豐富的精神食糧，也增添生活情趣、提升人們的水準和素質，給予眾人無窮的智慧和力量。