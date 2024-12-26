泰勒玫瑰園擁有全美品種最多，堪稱是最大的公立玫瑰花園。（圖／作者竹心提供）

今年四月十一日，驅車兩個多小時從德州休士頓 （Houston）抵達泰勒鎮（Tyler），特意去著名的泰勒市立玫瑰園（Tyler Municipal Rose Garden）賞花。泰勒鎮不大，偏於一隅，卻擁有全美品種最多、最齊全，堪稱是最大的公立玫瑰花園。

泰勒玫瑰園建於一九三八年，完工於一九四一年，二戰結束後的一九五二年正式對外開放。玫瑰園占地十四英畝，有超過三萬八千多株的玫瑰叢，五百種以上的品種，還有其他各類植物。

站在高處俯瞰玫瑰園，黃色、白色、紫色、粉色、橘黃色、紅色、粉紅色的玫瑰星羅棋布，縱橫交錯，遠望像似五彩花海，各有千秋，瞬間被色彩紛呈的花海吸引，不知該從何處開始觀賞。

最初的迷亂過後，決定先從東側開始，行走其間，猶如走進花海迷宮。白玫瑰潔白純凈，黃玫瑰嬌嫩耀眼，紅玫瑰鮮豔欲滴，粉紅色含羞嬌俏，紫紅色穩重端莊，黃粉色嬌豔俏麗，玫紅色張揚奪目。欣賞玫瑰綻放，在這座迷宮流連忘返逐一拍照，只怨手機功能不足以展示玫瑰花海的壯觀。

走過一圈意猶未盡，再湊近一株株的玫瑰仔細端詳，只見花瓣飽滿，花心層層漸進舒展。一種紅黃色相間的玫瑰最迷人，鮮豔的紅和嬌嫩的黃參雜交織，在陽光下泛出迷幻般光澤。

穿梭在玫瑰花陣，仔細端詳花瓣中絲絲縷縷的花心顫動，盡力分辨它們色彩層次更替的細微差別，紅橙黃綠藍靛紫交織，演變出絢爛的多彩玫瑰，來來回回觀賞，兩個多小時倏忽而過。

走出縱橫交錯的玫瑰花陣，進入玫瑰園西側的綠色世界，一池淺水，幾縷噴泉，清澈見底；一座涼亭，素樸簡單，靜於一隅；一條小徑，蜿蜒前伸，曲徑通幽。綠幽幽的草地，花架點綴其間，纏繞一叢紫色碎花，陽光穿透樹葉，在草地、水面、花間灑下斑駁跳動的光影。

從彩色花海的繁複、眼花撩亂，到綠意盎然的清涼、簡潔安詳；從驚豔到平靜，一座玫瑰園兩重世界，短短幾個小時，驚嘆大千世界的色彩反差，領略兩種心境的跳躍反轉。

清清淺流的水邊，遮天蔽日的樹下，尋得一處長椅，微風輕拂，樹影、光影、水影、花影，斑駁迷離，休憩半刻，才依依不捨地告別玫瑰園。