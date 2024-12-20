因為華人 知名作家瓊瑤 的辭世，令我想起自己的感情經歷，我有過兩段婚姻，都以離婚告終。事隔多年，我已經完全釋懷，我曾看過一段話：「上天因爲仁慈，賜予人類能夠忘記過往的能力。」我看了非常感動，可不是嗎？有了這個遺忘的能力，減輕了衆生的痛苦。

我的公司提供員工心理諮詢免費服務，每年有一次可以去見公司指定的心理醫生。我的醫療保險 也包括心理醫生的項目，兩次離婚，我都去找醫生聽取建議。

向親朋好友訴說，是很好的途徑，但是也只是短期的過程，更何況自己不好意思去打擾人家，一名好友開玩笑地說：「妳已經打了超過一千次的電話，接下來要開始收費了。」我打電話給我的二哥，花了很多錢，因為那時候沒有網路電話的服務。

兩個心理醫生都建議我去看書，我立刻去買，仔細地閱讀，用心地體會。在讀書的時候，我總是想到：「問世間，情為何物，直教生死相許？」瓊瑤的電影主題曲都會有名詩古詞的插句，我是詩詞的熱愛者，聽了格外感動，每每都會跟唱。

我看心理醫生都選擇女醫師，比較容易暢所欲言，她們的第一句話都會說：「離婚不是妳的錯，是沒有找到合適的對象。」

她們介紹的書「什麼是愛？（What is Love？）」這是心理醫師的作品，書中道盡人間的愛情定義，人們的謬思和誤解。書中內容寫得絲絲入扣，一針見血，凡是經歷過愛情與婚姻的人，都會有共鳴感悟。

書中的結尾是：「什麼是愛情？愛情是自愛的衍生物，人們因爲愛自己，才會愛上令自己感到幸福快樂的他人。」可不是嗎？既然是為了愛自己，就有能力選擇適合自己的感情退路，不必為結局悲傷。