我喜歡嗑瓜子，尤其是在讀書或寫作時，嗑瓜子的節奏，總能讓我心無旁騖地沉浸其中，甚至讓靈感源源不斷地冒出來。

我住在西雅圖 （Seattle）薩馬米許（Sammamish）湖邊附近，我喜歡一邊讀書一邊隔窗望湖。我的瓜子袋就放在沙發左手邊、玻璃茶几下的小筐子裡，每次隨手抓出一把，感受指尖划過瓜子殼的輕微觸感，那份安心感便瞬間彌漫開來。

瓜子彷彿有種魔力，即使我一顆接一顆地嗑，它依然看起來永遠滿滿的，似乎隨時在自動填補，我好像能看見瓜子袋會變魔法，能靜靜地把瓜子一再填滿。我嗑下一顆顆瓜子，靈感也如涓涓細流，永無止境地滋養著我的寫作。只要這袋瓜子在，我的想像力便不會乾涸，對我來說，瓜子不僅是寫作時的零食，更是我的「靈感儲藏室」。

每當我輕輕嗑開一顆殼，就像敲開了內心的一扇門，嗑瓜子的節奏，讓我的思緒隨之律動，讓閱讀與寫作不再是任務，而變成一種帶韻律的心靈之舞。所以每當我寫作停滯不前時，我就抓一把瓜子放在掌心慢慢地嗑著，這份小小的儀式，陪伴我度過無數個閱讀與創作時光，這種源源不斷的充盈感，成了我生活中最樸實的快樂。

有一天，兒子看見我拿本書又坐在茶几旁嗑瓜子，他忍不住說：「媽媽，妳就嗑吧！妳可知道一把瓜子有多少熱量嗎？」我笑著搖搖頭，心裡卻暗暗地想著，他哪裡知道，這瓜子可是我的智慧小幫手，只要瓜子在，靈感便會一直在，故事也將永遠沒有盡頭。

終於有一天，我發現大門牙上有了個小缺口，就像一枚記號，悄悄地記錄著這些年的寫作時光。摸著這個缺口，我心裡湧上一陣輕快，這缺口就像那些故事中的小瑕疵，正是這些不完美，才賦予了我的文字有真實的溫度。

我微微一笑，又抓起一把瓜子繼續嗑，靜靜享受專屬我的閱讀與寫作時光。朋友說，聽說有人抽菸找靈感寫作，還沒聽說嗑瓜子讀書寫作。後來有一天，我找牙醫幫我補了這顆牙齒，我心想，終究還會再來補牙的。