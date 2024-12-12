許多遊客都以比薩斜塔當背景拍照，伸出雙手做出攀爬的模樣。（圖／作者原志提供）

義大利 比薩斜塔（Torre di Pisa）是個著名的觀光 景點，位於距離佛羅倫斯一小時的火車車程，在比薩城區北面的奇蹟廣場上。奇蹟廣場有三棟乳白色大理石外觀的宗教建築群，依次為洗禮堂、大教堂和比薩斜塔。

記得我小時候讀過一篇課文叫做「兩個鐵球同時落地」，說的是義大利著名科學家伽利略（Galileo）在一個高塔上，把兩個不同重量的鐵球扔下來，證明它們會同時落地。這個高塔就是比薩斜塔，自由落體實驗就是他於一五九○年在比薩斜塔上進行的實驗。所以比薩斜塔是我們此行到佛羅倫斯必看的重要景點。

比薩斜塔建於一一七三年，建造到第四層時，發現由於地基不均勻和土層鬆軟，導致鐘樓偏向東南方傾斜，工程因此暫停。後來經過一個多世紀多次修修停停，於一三七二年頂層完工。五十四米高的八層鐘樓總共有七口大鐘，可惜因為擔心鐘樓倒塌，從未被撞響過。

奇蹟廣場到處是熙熙攘攘的人潮，每個人都千篇一律地在草地上，以比薩斜塔當背景，伸出雙手做出攀爬的模樣拍照，各種模仿動作十分滑稽有趣。我們也不能免俗地輪流拍照，而後就到斜塔邊排隊登塔。

一想到馬上就要登上與伽利略做實驗的同一座高塔，不由得莫名興奮。氣喘吁吁地爬了二百五十一個台階後，終於登上比薩斜塔。塔頂雖然有鐵絲網攔著，但通道非常狹窄，加上地板傾斜，我們每個人都戰戰兢兢地挪著步伐，然後才極其小心地俯瞰壯觀的大教堂和洗禮堂，接著顫抖地繞著斜塔走了一圈，邊走邊想不知道當年伽利略到底站在哪個方向往下扔鐵球？走完一圈後，來到七口大鐘最高處拍了照片，才心滿意足地下樓。

看完比薩斜塔和博物館，我們急急趕上回程的火車，前往下一個景點皮蒂宮（Palazzo Pitti）。皮蒂宮是一座規模宏大的文藝復興時期宮殿，被認為是義大利所有皇宮中藝術含量最高的皇宮，皮蒂宮在一四五八年建造時，是一名佛羅倫斯銀行家盧卡．皮蒂的住所，後來由曾經是歐洲名門望族的梅迪奇Medici家族買下，拿破崙以及義大利皇室都曾經居住過，現在是佛羅倫斯最大的美術館 。

美術館裡的藝術品跟烏菲茲美術館（Galleria degli Uffizi）一樣精美繁多，令人目不暇接。皮蒂宮還展出了很多梅迪奇家族的家居和擺設，其中一個展廳的四個角落，各有一個巨大的中國青花瓷花瓶，花瓶上反映古代中國文化和百姓生活的精美插圖，令人感到無比親切。

最讓我印象深刻的是富麗堂皇、精美絕倫的天花板，我們都覺得皮蒂宮尤其是天花板的華美精緻，甚至勝過法國凡爾賽宮，關鍵是皮蒂宮比凡爾賽宮古老了兩百多年。

穿過皮蒂宮中庭，就可以進入梅迪奇家族的私人庭院波波里花園（Giardino di Boboli），波波里花園是享譽世界的古代羅馬園藝花園，有四萬五千平方米的面積，是古典義大利宮廷花園的最佳代表，也是歐洲宮廷花園設計的始祖，比名聞遐邇的法國凡爾賽花園，還年長了兩個多世紀。

波波里花園除了有優美的風景，還隱藏著眾多的藝術品、雕塑品和精妙的宮廷園林設計，值得花兩個小時一遊。