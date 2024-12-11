十月十日當晚在維吉尼亞州自家門口，筆者看到夢幻的極光。（圖／作者侯文俊提供）

美國太空氣象預報中心日前預告，今年十月十日至十一日連兩晚，研判會出現「地磁風暴（Geomagnetic storm）」，可能南至北加州（Northern California）和阿拉巴馬州 （Alabama）的居民，在避開城市光害的夜空裡，有機會可以清楚看到極光，部分地區甚至有出現紅綠複合極光的可能。

由於我所居住的維吉尼亞州 （Virginia）以及臨近的馬里蘭州（Maryland），還有華府 十月十日當天的天氣相當晴朗，使得極光的美景得以在大華府地區被觀察到，許多從台灣來的朋友瘋追極光，紛紛拍攝極光照片，分享大自然所帶來的喜悅。

難得看到極光所勾勒出來的絕美畫面，看起來真的好夢幻，壯麗動人的極光在夜空中盡情舞動，彷彿上帝在夜幕上揮毫，揮灑出一幅色彩斑斕的畫卷，讓大華府地區的居民體驗視覺上的美妙享受。

這是一個難忘的夜晚，五彩極光綻放在自家門口的上空。極光是我的人生夢想清單之一，從來沒有想過，我的極光初體驗不是在冰島（Iceland），而是在我旅居的維吉尼亞州看到的，而且還是在十月十日發生，這是大自然另類的國慶煙火。

氣象局表示，隨著太陽活動接近高峰期，未來幾個月可能會出現更多極光現象。即使過了太陽活動高峰期，極光現象仍然有可能持續出現，但頻率會逐漸減少。期待在不久的將來，還有更多的極光奇觀，讓我可以延續國慶夜的好兆頭，一路追著極光跑。