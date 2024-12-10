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除斑霜物語

彭素綺

我住在北加州矽谷桑尼維爾（Sunnyvale），附近高科技公司例如谷歌 （Google）、蘋果電腦和PayPal都是離我家車程很短的距離。我的鄰居們都熱中於園藝，經常在加州的太陽下忙著蒔花弄草。

最近我在網路上尋找除斑霜，各式各樣的產品廣告爭奇鬥豔，有些像是天方夜譚，不但可以除去各種色斑，還能兼顧除皺紋。我心裡明白，斑點、白髮和皺紋都是生理老化的自然現象，無人可避免。但為了愛美的天性，我還是一直努力尋求可以減緩老化的保養品。

回顧多年前，母親請我在美國若看到好用的除斑霜，要寄到台灣讓她試用。我自小就被她灌輸不要曬太陽，因為陽光是皮膚的大敵，出門一定要記得撐陽傘；她自己在搭計程車時，坐在車內都撐著小陽傘。

母親聽說絲瓜藤的汁液可以漂白護膚，當年住在台北的她，送傭人到有絲瓜的人家去取汁，這些都是後來父親告訴我們的母親護膚往事。

當年我住在台南成功大學女生宿舍，為了抵消白天在南台灣的烈日曝曬，每晚都會在臉上貼檸檬片。平時上下課時，必定會戴帽子加上撐陽傘，還記得男同學會調侃我：「雙層保護的效果如何？」

多年前，我謹守母訓，在公司的午餐時間撐傘。老外同事說，沒有下雨為什麼要撐傘？我說為了遮太陽，她們不禁笑了起來，覺得不可思議。

我使用除斑霜的習慣，不是很執著或持續，所以很難肯定哪個牌子最有效果。有一陣子，經過一個很用心防曬防斑的老友介紹，到一間皮膚科就診，醫師用醫療方式除斑，效果很好，但復元時間至少要一個星期才能出門。

我的華人鄰居太太們，看我戴上草帽在院子裡忙園藝，也紛紛戴上帽子，她們告訴我，是受到我的影響才這樣，她們都稱讚我護膚有術，遮陽肯定是有效的措施。

我告訴她們，我一直都很在意皮膚的狀況，除了清潔肌膚，另外都會擦面霜和乳液保養。年紀大了，難免有斑點，因為身體代謝功能下降。

日前上網買了一些去斑霜，效果不如預期，也是因為自己缺乏耐心等待。想到之前老友介紹我去看一個女皮膚科醫師，最近想要化心動為行動，因為我已經退休了，不用請假等膚況恢復。當然我會找老友結伴同行，在護膚的愛美路上，兩人更可以互相打氣。

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