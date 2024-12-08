我和先生住在新澤西州 （New Jersey）中部，兒子定居加州 ，由於他可以居家遠距上班，所以平均每隔三個月，兒子就會飛回來與我們相聚兩周。

九月初，在我生日的那天早晨，兒子對我說：「媽媽生日快樂，今天我要為妳安排一個悠閒的生日。」他接著說：「等爸爸起來洗澡時，我來為爸爸擦背。」因為先生平日在淋浴時搓不到背部，都是由我為他擦洗背部，所以兒子才會想到要幫爸爸服務。

兒子又對我說：「咖啡 已經煮好了，妳就先看看報紙，早餐讓我來準備。」我回答：「好啊！謝謝兒子。」

兒子趁著爸爸在穿衣褲時，他開始烤麵包、塗花生醬和切水果等，再把餐點逐一擺在餐桌上。吃完早餐，兒子打開冰箱，他從冷凍室取出一包鮭魚和一小包肉絲，再看看冷藏室的存貨，然後兒子說：「晚上我們煮一道鮭魚料理、一盤肉絲炒豆乾韭菜、一盤清炒絲瓜，再加個番茄炒豆腐，覺得如何呢？」我連忙說好。

中午時分，兒子開車載我們到附近的一家咖啡店，我以為要在裡面用餐，但是並沒有。他在得來速車道為我點了一個火雞三明治和一瓶礦泉水，然後開車送我到一間百貨商店門口讓我下車，兒子說：「媽，妳可以無憂無慮地慢慢逛，我和爸爸會一起吃午餐，等妳逛夠了，再打電話給我，我就來接妳。」我愛逛商店，即使什麼都不買，隨興逛街也是一種樂趣。

平日先生會坐在車子裡等我，雖然要我安心逛街，但我牽掛著他，總是來去匆匆，不能逛得盡興。兒子真懂我，這回竟然送我這麼窩心的禮物。

我歡喜地逛街，大概過了兩小時，我一手提著裝滿商品的購物袋，一手撥通兒子的電話，不到十分鐘，就看到兒子的車來接我。他問我：「逛得開心嗎？」我說：「真開心，很久沒有這麼放鬆自己閒逛了。」我拍拍兒子的肩膀；先生問我有沒有想到他？我只是笑一笑。

隨後，兒子帶我們去附近一家農場買了一顆紅肉西瓜，這家農場自產自售，產品非常新鮮，只是我這個老太婆抱不動大西瓜，每次總是委屈地選一顆最小的西瓜，這回兒子為我挑了一顆我很滿意的大西瓜。

然後我們又到附近的公園，坐在湖邊的木椅上，微風拂面，看加拿大雁三三兩兩在湖水中探頭探腦；也看著兩個年輕人坐在扁舟上，划得飛快，帶出水花片片；回想兒子小時候我們常來這座公園，父子倆總是開心地騎著單車，在公園小徑上繞圈，時光飛逝，兒子快要半百了。

進了家門，兒子把西瓜洗乾淨剖開，一股清涼撲鼻而來，我和先生都喜歡吃有籽西瓜，總覺得特別有西瓜的甜味，三人圍桌吃西瓜話家常。兒子說自己小時候吃西瓜時，我都會先把西瓜籽剔除出來，我回答：「是嗎？」真的不記得了，但兒子從未忘記。

下午五點左右，兒子開始準備晚餐，他原先是要自己包辦的，我說讓我當助手吧！我洗菜切菜，他負責掌廚，他炒菜的架勢十足，在翻炒時還一手插腰，一手鏟出一片放入嘴裡試吃，我看了不由得笑了出來，這完全得自老媽的真傳。

這是我的八十歲生日，兒子知道我不喜歡一般的慶生活動，我不收禮物也不愛去餐館熱鬧，所以他就讓我過個自在愜意的生日，兒子如此體貼，我感到很歡喜。