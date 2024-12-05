參觀白宮 曾經是一件簡單又輕鬆的事，但在二○○一年的九一一襲擊事件後，美國境內各大重要設施的安全防範變得更嚴格，當然也包括白宮。參觀白宮受到更多的限制，例如要提前預約，美國公民 必須透過所在州的國會議員申請參觀，還要進行背景調查等，目的在保護白宮、工作人員和訪客免於受到任何潛在威脅。

二○二四年九月二十三日才開幕的「人民之家（The People's House）」，是由白宮歷史協會（The White House Historical Association）創建，打出白宮體驗（A White House Experience）。它位於白宮的西北方，距離白宮僅一個街廓，其住址是賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Ave.）西北一七○○號。

這座嶄新的教育博物館，講述白宮的行政官邸、內部房間、家具，以及各類工作人員的故事，占地三萬三千平方英尺的三層樓場地，設有各種展覽和畫廊，將白宮及其傳奇歷史帶入人民的體驗中。

我與好友趁此良機，開幕一周後立即滿心期待地前往拜訪，我們事先預約了電子票，憑票入場，容易又方便。

首先見到的是白宮正面縮小約十倍的模型，卻更顯得壯觀與真實，吸引遊客紛紛擺姿勢照相，彷彿成為巨人立於白宮前。走過白宮的正面，進入下一個展廳，那裡展示了白宮內部主要房間的縮小模型，總共有二十餘間立於一片牆上，每個房間都有影像錄音，將訪客帶回到某段歷史瞬間。

下一站是一個房間，遊客進入此房間，它會幻變成白宮內的各個房間，一會兒成了東廳，那是最大的房間，常用於接待和進行國事活動，隔了幾分鐘後又成了綠廳、藍廳和紅廳等，這些歷史悠久的國宴廳，每間都有不同的室內裝潢、擺飾、骨董、名畫和歷史。

投影在四面牆上，每個物件都有一個虛擬的小按鈕，觸摸它，就會有該物件更詳細的介紹，重要的歷史文物就在眼前，手部可觸及，是沉浸式媒體和創意景觀表現出的多維度互動。

接著我們參觀白宮橢圓形辦公室，這是相同大小的完整複製品，這就相當於走進了白宮的橢圓形辦公室，遊客可以坐在總統的桌前，打著電話好像正在跟世界各國領袖對話。服務人員強調，這間辦公室裡的所有東西，包括門、書架、桌椅、地毯、牆上的畫、屋頂的雕飾、總統座椅後面的三面豎立窗戶，都是完全複製橢圓形辦公室，就是要讓遊客有一種到了真實總統辦公室的體驗。

這間辦公室為什麼是橢圓形呢？服務人員說：「其設計靈感來自喬治華盛頓使用的禮儀室（Ceremonial Room）。」

樓梯的轉角處有林肯總統於一八六四 年講的一段話：「我碰巧暫時占據了這座大白宮，我是一個活生生的見證者，你們任何一個人的小孩，都可能像我父親的小孩一樣來到這裡。」平實地闡述民主的美國，每個人都有機會入主白宮。

二樓以上還可到白宮的圖書館做研究，或坐在國宴大廳內與眾貴賓一同晚宴，也可在內閣室（Cabinet Room）向總統提供建言。最令遊客驚喜的是，有一個照相間可以免費在白宮內的九大景點照相，並立即將相片電子檔郵寄到自己的電子信箱，有相片有真相，不禁令人想歡呼：「人民萬歲。」

「人民之家」以超越現實的虛擬技術，讓白宮不再遙不可及，讓人們感受到民主的力量與歷史的脈動，它比白宮還要白宮，很值得大家去體驗。