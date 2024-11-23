感恩節快到了，想起幾年前從加州 飛了三千英里回到我們在美國的故鄉─佛羅里達州的甘斯維爾（Gainesville），之後又開了三個多小時的車程，前往阿拉巴馬州 多森（Dothan）和小兒子共度感恩節，只因為他小時候曾經祈禱過，希望每個感恩節都能吃到媽媽烤的火雞。

那年大兒子和媳婦遠在夏威夷工作，小兒子一人落腳阿拉巴馬州，形單影隻又沒有假期回家，我們便決定早幾天先從加州飛來佛州 的老故鄉，這邊一切熟悉，拜訪幾個老友後，在感恩節的前一天，租車前去小兒子那裡會合。

佛州的高速公路非常寬大，不是加州灣區的公路可相比，路旁樹木高聳入雲，雖然時節逼近冬季，原野、樹葉仍是一片青綠，令人心曠神怡，難怪佛州是退休者的天堂。車子開進阿拉巴馬州後，路上到處是棉花田，非常漂亮。

阿拉巴馬州是美國重要的棉花產地之一，當地居民向來以棉花為主要的經濟作物，其實生產棉花年年賠錢，只因為是傳統，州政府一直堅持著，這項政策令商業掛帥的加州人摸不著頭緒。阿拉巴馬州極端保守，百年來緊緊守住南方精神，連已經通過多年的墮胎法都能廢除，可見有多保守。

小兒子居住的城市是個花生城，相對貧窮，種花生也是一項虧本生意，又是為了傳統，直著腰桿硬撐。多森雖然不富有，人與人之間倒是一片祥和，居民非常有禮貌，不像許多加州人商業氣息濃厚，或是像紐約掮客汲汲營營。

清晨在多森公園散步不知要打多少個招呼、說多少次「早安」；走進早餐店，店員超乎尋常地親切招待，讓我們有點招架不住，這眞是個禮貌之城，這種情況在加州是不太可能發生的，或許這就是發展高科技、腳步生活快速所伴隨而來的代價吧！

急著去看好一陣子沒見面的小兒子，三個多小時的車程感覺上還是太久，抵達他公寓時已經接近中午，小兒子很高興和我們相逢，他把我抱得緊緊的，久久不放，對媽媽更是熱情加倍，我想是因為很開心隔天可以吃到媽媽烘烤的家鄉味火雞，回味兒時光景。

雖然是三缺一，至少大兒子已經成家，有他自己的家庭感恩節，我們三人團聚也算是很圓滿。這個離家千里的感恩節，縱使不在爸爸媽媽的家裡度過，感覺小兒子的心情十分篤定。我想對他而言，無論在哪裡，有媽媽烤的火雞就有家的感覺，就是道道地地的感恩節。

回頭想想，我和老伴搭了五小時的飛機，加上開了三個多小時的車程，便能完成對小兒子的承諾，多麼值得啊！特別是小兒子吃火雞時，臉上露出熟悉的笑容，這是父母最大的喜悅。

之後的每個感恩節，小兒子總會提起那個離家千里的阿拉巴馬之夜，顯然在他心裡一直也和我們一樣，難忘那個特殊的感恩節。