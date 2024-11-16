數月前，我在北加州 快樂山（Pleasant Hill）一家餐廳消費後，卻無法立即付帳，雖然並非存心吃霸王餐，但卻是糗事一樁。

那天下午，我出門走向步道，一如往常只隨身攜帶手機及大門鑰匙。在半路上偶遇久未見面的友人，兩人話匣子打開後邊走邊聊，我們在步道上走著，不知不覺竟然走了許多路。

時間已近傍晚，友人說難怪覺得有點餓了，我說何不到附近餐廳休息兼用餐？友人說自己出來散步沒帶皮包，身上也沒帶錢或信用卡 。我說沒問題，因為我的手機有加入信用卡感應支付，在商店購物或到餐廳吃飯，都可輕易付帳。友人開心地說，那我們先去填飽肚子，然後再慢慢走回家。

那時離晚餐時間尚早，這家餐廳室內並無其他客人，我走到櫃台先詢問服務生，是否接受手機感應支付，在知道可使用後，我們兩人才放心入座，然後點了菜，輕鬆自在地享用晚餐。

用餐完後，我拿起桌上的帳單，走到櫃台準備結帳，當我以手機掃描餐廳的電子感應器數次，但都毫無動靜，服務生說他們的感應器偶爾會失靈，看來只能用信用卡插卡付帳了。我著急地告訴服務生，我們是臨時起意隨興進來用餐的，兩人都沒有帶信用卡或現金，因此才會事先詢問，餐廳是否可以接受手機感應支付。

年輕的女服務生為餐廳的信用卡感應器失靈而道歉，我尷尬地站在收銀機前，思索著應該如何善後？我感到躊躇不安，只好硬著頭皮告訴女服務生：「我家離餐廳不太遠，如果妳能信得過我，我馬上走回家拿現金回來付帳，可以嗎？」

女服務生不但沒有為難我們兩個老人家，竟然和顏悅色地說：「我可以先代妳付帳，妳回家取錢後，回頭再還給我。」她主動釋出善意為我解圍，頓時舒緩了我內心的焦慮。

我鬆了一口氣，便偕同友人離開餐廳快步走回家，一路上我們對女服務生溫暖的人情味讚口不絕。到家後，我趕忙將前一天購買的幾樣水果裝滿了一個購物袋，然後拿起皮包便開車直奔餐廳。

走進餐廳門，一眼就看見女服務生微笑相迎，那一刻我真有如沐春風般的舒暢釋懷。我還給她代我支付的餐費，並請她笑納我送給她的水果，她也欣然接受。在離開餐廳前，我再次感謝她對一個素昧平生的食客所給予的包容及信任。

以後只要我有機會就會光顧這家餐廳，我也因此結交了一個富有人情味的年輕朋友。在數次交談中，我得知那名女服務生自幼失去雙親，在寄養之家待了兩年後，幸運遇到一對中年夫婦領養，在養父母的疼愛照護下，她的人生有了極大轉變，她很珍惜自己所擁有的幸福。我和她說，她的養父母想必也感恩上天安排，有這麼一個善良的好女兒能陪伴在身邊，只見她展顏露出甜美的笑容。