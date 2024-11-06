最近我們夫婦歡度結婚五十一周年，女兒們送來花束慶祝，往事歷歷在目。那是一九七三年在美國念研二，決定暑假與在台灣念碩士的女友結婚。當我把決定告訴亞特蘭大的好友許，他正好也要回台與女朋友結婚，就這樣，我們不約而同地決定在洛杉磯 機場會師，一起搭日航班機回台。

從田納西州（Tennessee）納許維爾（Nashville）飛洛杉磯，先要經過達拉斯（Dallas）小停。記得當年還沒有手機、平板電腦，飛機上也沒有娛樂設備，通常旅客一上機，總會與鄰坐打招呼。我隔壁坐的是一名與我素昧平生的美國人安德森先生，寒暄後，他問我要去哪？我一五一十地告訴他：「我將於明日與朋友在洛杉磯機場見面，回台灣娶親。」

他問我今晚住哪裡？我說也許在機場的候客室小睡，他大概不相信，他對我說：「我出公差要在達拉斯下機，下機後會打電話給住在加州 （California）安那罕（Anaheim）的父母親，請他們到機場接你到我們家住一晚。」另外，他告訴我：「迪士尼 樂園（Disneyland）就坐落在安那罕，也許我父母會帶你去那兒溜達。」我起先以爲老美喜歡說漂亮話，不太介意，但還是謝謝他的好意。

在洛杉磯一下機，我就看到一名五十多歲的先生，手上拿著我名字的牌子，他說他接到兒子的電話，來接我到他家小住一晚。原來他們夫婦都是教師，加州的房子很貴，他們家的空間不大，只好騰出孩子的房間讓我住，隔天還開車送我到機場。

我與許兄同機抵台，兩人都順利地娶了親，在台北及新竹辦了兩次喜宴，然後到日月潭度蜜月。由於回台灣途中受到安德森父母的招待，我特意到「台北手工藝品中心」買了紀念品，準備回美答謝他們。

抵達洛杉磯機場時，我們租了一部車開到安那罕，一來要送禮物到安德森家，二來可以帶太太到迪士尼樂園逛逛。當年沒有Google Map，開車要太太幫忙看地圖，而她是第一次出國，不懂得美國公路系統，迷了不少路才抵達。抵達安那罕後，由於搭機勞累及調換時差，只好放棄到迪士尼樂園遊玩的念頭，先住進汽車旅館，大睡一場再說。

睡醒後，我們送禮物到安德森家，卻發現沒人在家，只好將禮物及感謝卡放在他們的信箱裡。晚上我帶太太到迪士尼樂園門口看水舞表演，當時算是高科技的表演秀了。

隔天一大早，因爲有前一天迷路的經驗，加上要在機場歸還租車，我們提早兩小時離開旅館。路上交通順暢，機場的瞭望塔已在望，突然路上塞車，這一慢，一英里路竟開了一小時。當我把車歸還後，趕到登機門時，看到飛機已開始滑行，我們就這樣眼巴巴地望著它飛走。

好在美國航空的地勤很有經驗，馬上幫我們換航班，抵達納許維爾離原定時間只慢了五小時。看到來接機的黃同學在行李轉盤處等候，我在內心想著：「萬方多難此登臨，一個月前我離開時是單身漢，現在回來已是有婦之夫了。」