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善意的謊言

譚艷華

先生回中國度假，飛機安全著陸舊金山，我懸著的心才安頓下來。因為三個星期前，他告訴我舊金山飛香港的航班延遲兩個小時，待起飛時才發現那架飛機不能啟動，要換另一架飛回去。現在回想起來，如果第一架飛機如期起飛，到了空中才發生故障，後果將不堪設想。

先生本來沒打算要告訴我實情，但他知道我可以上網查到航班遲飛的原因，所以他不得不告訴我。但自始至終，我們都沒將這個小插曲告訴其他家人，特別是我公公和婆婆。因為我們明白，這樣只是徒增他們的擔憂而已。

在生活中，這樣善意的謊言比比皆是，半年前，我的朋友小陳從廣東台山移民來到美國洛杉磯，至今還沒有找到工作，一家三口寄居在親友家中，但每次打電話給父母，他都告訴他們這裡一切安好，夫妻兩人已找到工作，老闆待他們不錯，女兒也入學讀書，還交了不少好朋友。只是夜深人靜時，小陳憂心明天應該去哪裡找工作，這樣的生活還要堅持多久。

我大女兒在舊金山一高中讀十二年級，她剛完成她的Seniors Project（畢業設計），並取得了優異的成績。在她畢業示範表演當天，發生了一件意外的事，至今仍印象深刻。

大女兒的畢業設計叫「紙杯蛋糕及其背後的化學知識」，她要向老師、同學及家長示範表演如何做紙杯蛋糕，並解釋焗蛋糕過程中發生的一系列化學反應。為了取得當天順利成功，大女兒在家裡多次練習，並在示範表演前一周，在家做了一次模擬演練。

可是在畢業示範表演當天，臨出門前三十分鐘，她才發現家裡的蛋糕粉只剩下一小包。大女兒有點慌張，我告訴她沒關係，我們可以在送她去學校的路上，經過Safeway商店買蛋糕粉。可是到了那家店，我們看到蛋糕粉的櫃台空空如也，詢問店員，被告知蛋糕粉已售罄。這時候，大女兒有點急了，差點哭出來，我安慰她說：「爸爸先送妳去學校，我再去其他Safeway商店購買。」

於是我搭Uber去最近的另一家Safeway商店，結果出人意料，蛋糕粉也斷貨了。這時候我也慌了，因為如果沒有蛋糕粉，這個畢業示範表演就沒辦法做了。我連忙打電話給我弟弟，他們一家正從東灣卡斯楚谷（Castro Valley）來觀看畢業示範表演的途中，我叫他先去Trader Joe's買蛋糕粉。另外，我又打電話給我一個在麵包店工作的朋友，請他幫我從店裡借一包蛋糕粉，十分鐘後我過去拿。

剛打完電話，大女兒的電話就來了，她問我蛋糕粉買到了沒？若此時我實話實說，告訴她蛋糕粉還沒買到，大女兒肯定是心急如焚。於是，我鎮靜了一下，心平氣和地說：「買到了，我正拿來，妳先做準備。」還好在畢業示範表演開始前，我把蛋糕粉及時送到學校。那天，我們每個人都嘗到這來之不易的紙杯蛋糕。

通常這種善意的謊言，在事後我也不會講出來，但為了教育大女兒，我將這件事的處理過程全部告訴她，她聽後大受感動，並保證以後做事要準備周全。

曾經看到一句暖心的奶茶廣告詞「這個世界有點苦，我想給你一點甜。」我覺得善意的謊言，就像那一點甜給予我們安慰，有時候在不如意的平淡生活中，增添了一點味道。

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