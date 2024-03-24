前不久，我們去佛羅里達州旅遊，除了回來前的那一晚住在機場附近酒店，其他幾晚都住民宿 。以前雖然也聽說過住民宿，卻從未想嘗試，這次對我來說是一個全新的體驗。

我們租住的民宿，既有老舊住宅，也有新房；既有平房，也有高樓。我們在邁阿密那兩晚，就是住在新建的高層公寓房，裡面的設施、家具和電器都非常現代化，住起來非常舒適，真沒想到這麼好的公寓房，也被屋主當成民宿經營。其他幾晚我們都是住很普通的民宅，有的房子還很老舊，但這不礙事，因為房間很乾淨，寢具也是按照酒店的標準提供。

住民宿有些優點，首先是在價格方面，住民宿的花費通常比住旅館酒店便宜，即便是高層公寓的租金 也沒有酒店貴，這也是民宿的生存之道。此外，住民宿的另外好處，就是住處常常離景點更近。在西礁島（Key west）我們住的民宿，就在市中心最熱鬧的地區，到幾個最熱門景點都只需步行幾分鐘或者十幾分鐘就能到達，而大酒店是不會建在那裡的。

住處的服務好不好？生活是否便利？也是遊客選擇住處時需要考量的。很多遊客都希望住的地方有早餐供應，這樣可以節省外出覓食的時間。我們住的民宿，有供應免費早餐，也有無早餐的，這和旅館酒店的情況差不多。但同樣是有早餐的，民宿的就餐環境似乎更好一些。

我們在聖奧古斯丁（St.Augustine）住的民宿是一間不大的舊宅，只有七間客房，但有一間充滿溫馨的餐廳，一條長桌鋪著桌布，上面整齊地擺放漂亮的餐具，刀叉匙都是不鏽鋼的，讓人覺得就像是在家裡吃早餐。用餐時，民宿主人還進來問我們是否滿意？還有沒有其他需求？我們隨便說一句：「想吃水煮蛋。」她轉身就去煮了幾顆雞蛋給我們吃。

我們租住的高層公寓雖然沒有供應早餐，但住處有廚房，自己煮早餐也算容易。另外屋內就有洗衣機和烘乾機，比住旅館酒店使用這些公共設施要方便許多；停車往往是開車出去旅遊會令人頭痛的事，不僅停車費貴，而且還常常找不到合適的地點停車。我們住的民宿都有為租客 準備停車位，而且因為不少民宿和熱門景點近在咫尺，徒步就能到達，所以也就免除了在景點附近找不到停車位的煩惱。

現代科技的發展讓我們生活更便利，搜尋合適的民宿，然後預訂房間和付款等諸多事項，都是透過網路完成的。說到方便，對民宿主人也是一樣的，網上有專門平台為他們打理出租房子的各項事宜，包括介紹和展示出租房，接受預訂和收款等，有時他們甚至不用和租客見面。

我們在肯尼迪航天中心附近租的一套房子，屋主將鑰匙放在大門旁的密碼箱。我們到那裡後，用屋主上傳給我們的密碼打開箱子，就能拿到鑰匙，退房也只需將鑰匙放回密碼箱即可。

這次旅遊住民宿，整體感覺還不錯，以後還會考慮繼續選擇住民宿。