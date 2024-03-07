家中兩個兒子雖然在同樣的家庭環境中成長，但是性格迥異，大兒子個性外向奔放，小兒子則內斂沉穩。

還記得當年小兒子在高中完成九年級學業時，他的成績在全年級近九百名同學中，排名第一，他默不吭聲。直到那年八月底，華夏中文學校西北分校秋季班開學後，因為甫升入高中十年級的兒子，義務擔任西北分校初中部競賽數學的教學，我們才在校內其他華人家長的口中，獲悉他在高中的排名，由此可以想見小兒子的低調和沉得住氣的功夫，可謂一流。

小兒子從進入小學後，就與任何緋聞絕緣，所熟識且為數不多的女同學們，也均屬多年的哥兒們級別。高中畢業後，他別離了小學和中學的好友，獨自一人前往西岸大學攻讀計算機工程系。即便太座和我對他耳提面命，提醒他別錯過大學的「課業、社團、戀愛」三大必修學分，但卻沒聽說他在「戀愛學分」上有任何的實質進展。

不過他進大一後，就帶著自己的小提琴加入了交響樂 團，每周五晚間，各年級成員會聚首練習，然後大夥一起到外頭餐廳聚餐聯誼，也不失為繁重課業間的小小調劑。

自從兩個兒子離家各奔東西後，大兒子在東岸，小兒子在西岸，太座已經習慣使用蘋果手機上的「Find My」APP，以方便繼續執行一個母親「遠距關切」的天職，這個APP可知道兒子們當時在哪，實際上該功能顯示的是他們手機所在的位置。聖誕節 後，小兒子回到校園應付新學期的課業挑戰，卻逐漸有一些弔詭的現象。

小兒子住的學生宿舍位於校園西側，他大一全年和大二上學期，「Find My」APP顯示出他多是在校園內兩點一線，即是於宿舍區和教室間游移，路線單一、作息單純正常。而今年伊始，小兒子卻常常跑到校園西北側的另一棟學生宿舍長時間滯留，有一天太座信口詢問，得到的答覆是他前往該處輔導一名生物系同學正在修習的統計學課程。小兒子的數學程度向來不錯，幫助同學們解惑，相互切磋也無可厚非，太座和我還沒有想太多。

直到某周末，兒子竟然在校園西北側宿舍區，待到了西岸時間半夜一點多才回到自己的宿舍，這可忙壞了位於不同時區、遠在一千多英里以外美南地區的太座，她盯著手機APP，監管到凌晨三點多才入眠。起床後太座向小兒子詢問狀況，他輕描淡寫地說明，前一晚在生物系的同學住處觀看電影，神經遲鈍的太座也未作多想。

直到又隔一天，太座向我提起兒子再度跑到西北的宿舍區，憑著男人的直覺，我問了一句：「難不成這名生物系的同學，是一名女性？」這可像是一語驚醒夢中人，太座連忙找個時機撥電話，小兒子這才全盤托出，這名生物系的女同學為大一學生，比他低一屆，兩人在交響樂團的活動中相識，其雙親來自廣州市，家住舊金山灣區 ，這則訊息讓我們夫婦眉開眼笑。

兩天後的周六，我們前往堂弟家共聚歡度龍年春節，小兒子也適時地在晚間傳送一張他和生物系女同學的合照，當晚餐桌上的話題，就被小兒子這項大學生活「勁爆的更新」所主導了。

行文至此，希望小兒子和他心儀的女同學一同享受學習與熱愛生活，以後的發展就看兩人的緣分和造化了，反正太座和我是樂觀其成。在此為父只能勉勵打氣表達支持：「兒子，加油。」