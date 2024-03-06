那一年我的未婚夫在台灣當兵，等服完兵役就會來美國留學。那時候我已經從美國的研究所畢業，在小城內的輔導中心當無薪的心理諮詢實習生，不去實習的日子，仍舊在學校的圖書館 繼續當工讀生，計畫等未婚夫來美國我們就馬上結婚，然後我跟他到外州，他念書，我陪讀。

為了準備未來陪讀的日子，我去學開車，並且用六百元的積蓄買了一部福特二手車 。原車主是一個很少出門的美國老太太，車子的里程數很低、車況也很好，這是我生平擁有的第一部汽車，所以我非常珍惜它。每個周末我都會把車子擦洗得乾乾淨淨。去上班時，我還刻意把車子停在距離其他車更遠的地方，避免被碰觸到。

有一天，學校放寒假，圖書館還是開放的，早上我開車去上班，因為沒有多少車子，所以就把車停在圖書館側門旁。停車時我沒停好，車頭撞到前面的阻擋鐵桿，因為急著進去打卡上班，只是稍微看了一下車頭就離開了。到了中午休息時間，我請一位年輕的老美同事大衛，和我一起去看看車子有沒有撞壞。大衛檢查了一遍，告訴我車子沒有問題，我就放心地回到圖書館繼續上班。

下班時，天色已暗，我一個人走到車子旁邊，當我正要打開車門時，不經意地往後座一看，竟然看到有一個人低頭伏在後座地板上。我以為是大衛躲在車裡來嚇我，於是很快地拉開車門，並且大聲說：「出來吧！大衛，我看到你了。」

當我站在車子旁邊時，居然有個陌生白人男子從車子後座爬出來，他站在車子的另一邊和我四目相對。我驚訝地問他：「為什麼躲在我車子裡面？」他支支吾吾地說：「我正在考慮買車，進到妳車裡，是想要看看車子的內部。」我一面回想自己中午是不是忘了鎖車門，又一面認為他的答案非常荒唐，但他突然轉身拔腿跑走了，這時候我才警覺到，原來這是存心要加害我的歹徒，嚇得我心慌意亂，馬上開車回家，並告訴我的房東 ，她也是圖書館的副館長桃樂絲。

桃樂絲聽了整個經過嚇一大跳，她馬上帶我到學校的警察局去報案。校警記錄完我的證詞以後，給我一大本照相簿，要我看看那個人的照片有沒有在裡面？當時我並沒有仔細看那人的臉，所以根本記不得他的模樣或是有什麼特徵。看完了厚厚一本相簿，我還是找不到那個人，最後只有放棄。

警察說我很幸運，有歹徒躲在車後還能毫髮無傷，但是我一點也不覺得自己很幸運，只覺得自己倒楣極了；從那時候開始，不論在何處，我停車一定鎖門，進入車子以前，一定會仔細檢查後座。

事情經過五十多年了，我還是不瞭解那歹徒怎麼知道車主是我？但我早已明白當時我是多麼幸運。要是那時候我沒有發現車子後座躲了一個歹徒，下班後照常把車子發動就上路，結果會怎樣，讓人完全不敢想像，我能否活下來都是未知數。

要是沒躲過劫難，我的生命也許在那時候就結束了，那麼我這輩子所擁有的親密家人和經歷的一生，都會像風吹過一樣無影無蹤。這件事雖然沒有帶給我任何災難，但是讓我深深地體會到人有旦夕禍福。