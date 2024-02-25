開車的人一定對「停車」這件事，不會覺得是什麼大不了的事，除了平行停車（parallel parking）或在有坡度之處等特別地形需要一些技巧外，操作久了，駕駛者通常都能熟能生巧，不過如果被迫停車在高速公路，那可就非常糗了。

像往年一樣，日前從華府到拉斯維加斯來避冬，我停放在大姨子家的那輛老爺車，因為很久沒開，所以電池沒電發不動了。這並非大事，只要用電纜連接到另一輛車的電池，就可以發動，然後到高速公路開半小時以上，通常就會讓車子的電池充上足夠的電。於是我也如法炮製，發動車子後開上了高速公路，半小時後下交流道轉彎，再開上回頭的高速公路準備回家了。

不料此時引擎居然停擺完全熄火，車子就停在最左線的馬路中，怎麼試也發不動，這下子麻煩大了。更糟糕的是，電池大概完全壞了，連按下示警訊號的兩個閃燈都不閃，這是相當危險的事，後面來車有可能沒注意就會撞上來，我即使坐在車裡也可能會受傷，幸好車停處左邊就是安全島，我就趕緊下車，站在安全島上揮手要後面的車輛繞道，也立刻打電話給大姨子，請她來救援。

許多車子都打右燈號繞道，我注意到有些人在我車後停了下來，沒馬上轉道，後面有的駕駛人迫不及待地衝過去，這就造成了危險的狀況，有兩、三次險些相撞。還有些駕駛人對我大叫：「為何不打開示警閃光燈？」好像我是一個不懂駕駛規則的白癡。對那些慢慢開過去的人，我就尷尬地回話說：「電池死當，閃光燈沒法打開。」他們也同情瞭解地點點頭。

半小時後大姨子終於到來，可是發動引擎後又立即熄火，無法前行。正在焦頭爛額之際，天無絕人之路，大概接到有人通報，有一輛內華達州 的交通署救援車，打著閃光燈緩緩地開到我們兩車的後面，我就趨前告知電池死當之事，救援人員立即借給我一副行動充電器接上電池，如此就能夠開到前面不遠處的加油站 ，離開危險地帶。

隨後他給了大姨子一本小冊子，上面有內州交通署救援車（DOT Freeway Service Patrol）的電話，他們的職責是在公路上巡迴，救援各種出狀況的車輛，譬如汽油燃盡或像我一樣遇到車子拋錨，這樣就可疏解停在公路上的車況，從而避免交通事故的發生。美國各州都有如此的服務，如果下次再有像這樣尷尬停車的事發生，就可以利用行動電話上網查詢，請他們來救援了。

隨後大姨子和我就取下電池，開到附近的好市多 ，因為電池是幾個月前在他們店裡購買的，他們二話不說，免費換了一個新電池給我們，只收取了八美元的廢棄電池處理費。回到加油站裝上了新電池就一路開回家了，整個過程花費了兩個多小時，也獲取了一個雖然不太愉快然而卻很難得的經驗。