一向自認是健康寶寶的我，居然在毫無徵兆的情況下，被醫生診斷為乳癌；平時每年的體檢不曾缺席，該打的預防針也是打好打滿，少鹽、少糖、少肉、每日必備蔬果是飲食原則，保持健康一向是我唯一的人生目標。

但當我上網看到切片檢查報告後，心裡有數了，所以在醫生打電話來要宣布切片結果時，問我準備好了沒？我異常冷靜和鎮靜；心情上下起伏幾小時之後，我繼續把平時該做的事一一完成；不同的是，我得在最短的時間之內，把工作交代清楚，我心中擔心的是，手邊的工作該怎麼辦？年底將至，手邊有數個急需完成的計畫，我沒時間去擔心自己的身體狀況，只希望醫生能在年前把手術完成。

我開始擔心要怎麼樣告訴我唯一的親人，也就是我的兒子，我們母子倆相依為命二十八年，我感謝老天爺在我獨立把兒子撫養長大後，六十一歲時才生病，祂給了我前面六十一年健康的身體，才能培養出一位可以服務社會的警察兒子。

有一天，在兒子進門後，他叫著「媽，我回來了。」此時我鼓足了勇氣告訴他：「我確診乳癌。」在彼此沉默了幾秒鐘後，我看到兒子眼睛泛紅，於是我急忙緩和氣氛說道：「不要擔心，我們住在加州 灣區，最好的醫院都是開車可以到達，已經比別人幸運很多了。」接著兒子問說需不需要用錢？我回答：「不用，謝謝。」

接下來的幾天，身為病人的我，反而每天安慰兒子；乳癌發生的原因有很多，我已無暇去追究，但我感謝老天，回顧過程，今年三月時，在某家醫院檢查一切正常，因為三月底接受了新工作，有了新的保險 ，所以今年例行婦科檢查時，我跟醫生提及因為有了新的保險，我不用自費，我憑著不看白不看的原則，在九月又做了一次乳房攝影。

沒想到醫生卻要求再做一次乳房攝影外加超音波，在美國沒有白吃的午餐，幾乎每一項檢查都有自付額，而且預約時間超久，於是時間排到十月；做完之後，醫生又要求切片檢查，結果出爐如上述所言，是乳癌。

人在家中坐，工作天上來，三月初的某一天，我接到一位陌生男子的電話，通常來說，如果來電顯示是不認識的號碼，我不會接起來，會隨手接起電話，也算是一種緣分吧！幾句談話之後，居然要我隔天去面試 ，並告訴我公司名字和住址，我心想可能是詐騙電話吧？

根據我的紀錄，我根本沒應徵過這家公司，為了一探究竟，我還上網做了一番查證，之後經過面試等基本應徵程序後，三月底時我成為這家公司的員工；回想起來，如果沒有這份新工作，我不會在九月再去做一次乳房攝影，更不會發現乳癌，人與工作之間的因緣際會，就是這麼巧妙和無法解釋，我應該感謝聘用我的人。

在我想好好享受工作上的樂趣時，老天爺給了我一個休息的機會，未來半年，我可能沒辦法回到工作崗位，但我的心會一直留在公司裡，期待再相會，期待完成每一件我想完成的工作計畫。

醫生宣布我得了乳癌之後的某日，我在超市聽到店員和某位顧客的談話，大致內容是上帝賜給我們每一天，我們應該把每一天過得快快樂樂。當下我豎起了大拇指對店員說：「周日的一大早聽到你們的談話，真棒。」到了停車場後，我抬頭和老天爺說了一句話：「謝謝，我聽到了。」

藉由這篇文章來鼓勵病友，打倒自己的不是病魔而是心魔，正向思考雖然很難，但我做到了。