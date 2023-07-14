二○二二年，為了釋放疫情 帶來的壓力，我帶著兩個孩子去冰島 旅遊。

清晨下了飛機，我們迫不及待地開往Fagradalsfjall火山，馬路兩邊是起伏的山脈，各種顏色的自然元素相互融合，雲霧繚繞，景色壯麗，讓人激動不已。

兄弟邊開車邊唱歌，我們拐進路邊的一個景點：火山熔岩坑窪，有台階可以下去，下面還傳來滴答滴答的滴水聲。下到坑窪後發現了一個天然的洞穴，需要彎腰才能爬進去，裡面是什麼呢？兩個男孩充滿好奇心，他們準備鑽進洞穴一探究竟。

由於剛到冰島，情緒有些亢奮，我還有點暈乎乎的感覺，就讓他們快去快回，於是兩個兒子揮手道別，進入了洞穴。

我在上面等了一會兒，開始感到有些不放心，就喊他們的名字，但沒有任何回音。他們剛進去不久，應該沒有離得太遠吧？為什麼我自己聽不到我的聲音呢？一開始我小聲喊叫，然後聲音逐漸加大，最後變成了竭盡全力大聲呼喊，但是他們竟然完全沒有回應。

突然恐懼湧上心頭，在這個陌生的山野中，地洞有多深？如果地下的氧氣不夠呢？如果有沼氣呢？我腦海裡突然浮現出井下事故的情景。太可怕了！我第一個念頭就是打緊急電話。

然而冰島的緊急電話不是九一一 ，時間就是生命，求救至關重要，我二話不說衝上馬路開始攔車，高速公路上車輛行駛得很快，有幾輛車呼嘯而過，沒有停下來。終於有一輛中客車停下了。我告訴司機情況，司機立刻說：「我們去看看。」

司機問我孩子的年齡、名字、是否有頭燈？司機讓一車的遊客分散開來，在不同的地段觀察是否有地縫或出口，大家一起高聲呼喊，但得不到任何回應。司機是當地人，他知道這個天然地洞很少有人進去，時間過去這麼久沒有回應，情況不妙。於是他立刻給冰島救援隊打電話，報告地理位置，我感到了一絲依靠。

就在我的頭要炸開之時，突然聽到地下有一絲動靜，我的心狂跳。終於，聲音慢慢清晰起來，不一會兒，兩個孩子從地洞裡爬了出來。一看到他們，我癱坐在地上起不來，兩個孩子笑嘻嘻地走上來，卻看到一車人圍在洞口，他們不知道發生了什麼事情。了解了整個經過後，立刻向所有人道歉和致謝。我們衷心感謝車上所有好心人，特別是那位司機，在危險時勇敢地伸出援手，讓我們感到溫暖。

哥倆扶起我後告訴我，因為這個洞穴沒有危險標誌，而且有階梯，他們認為沒有太大的危險，才進去探險。一路下去，洞很深、很黑、很低，需要爬行，但他們戴著頭燈，所以不會害怕，一直爬到盡頭再折回，時間是長了點，但確實聽不到外面的聲音。

我告訴他們，好奇心很重要，但安全更重要，要小心謹慎才行。我們沒有立刻離開，手拉著手，深呼吸，相互擁抱。

為了提醒其他遊客，兒子立刻在谷歌地圖上找到這個位置，發了一張照片，並留言：「我和弟弟在地洞裡探險，我們很開心，但把媽媽嚇壞了。洞很深、很低，我給這個洞穴三顆星，因為坑道外沒有安全提示。」我也會給冰島旅遊局寫信的，兒子說。