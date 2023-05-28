結束十四天的土耳其 旅行，我們搭乘土耳其航空班機，從伊斯坦堡飛回華府。登機證拿到手後，我注意到我們下午三點十五分起飛的班機竟然兩點十五分就開始登機，這比我們以往登機時間要多出半個小時。

進入伊斯坦堡飛機場 的內部大廳，頓時讓我眼花撩亂，恍如身處在一個超大的商場中。舉目望去，琳瑯滿目的商家和滿坑滿谷的人潮，有悠閒逛街買紀念品的、有快步趕飛機的、有在餐廳好整以暇享受美食 的。和先生好不容易找到我們可以進去的貴賓休息室後，覺得能暫時躲過外面繁華的花花世界，身心輕快不少。

兩點二十五分，我們隨著同班旅客排起長龍，耐心地一步步往前移動。好不容易挨到第一關，乖乖拿出護照和登機證給工作人員看。沒想到走到第二關，仍是驗證我們的護照和登機證，這次工作人員兩眼緊盯著電腦小銀幕，仔細確定我們的資料無誤，他旁邊還站著一位男士工作人員，正在打量我，看得我有點發毛。

第三關跟一般機場過安檢沒有兩樣，先是規定旅客男左女右排成兩行，隨後，工作人員一一在旅客身上上下其手開始搜身，同時，旅客的隨身行李也被翻箱倒櫃似的檢查一遍。

雖然沒有平常安檢過關時的大機器，但工作人員幹練、雙手麻利，當她要求我把平板電腦和護套分開時，一看到我笨手笨腳、忙得像個無頭蒼蠅似的，她就急忙搶過來，兩手一掰，用一小塊白色的東西抹了一下，就把電腦往我面前一推。在我好不容易把電腦護套重新安上，耐心等候她進一步的指示時，旁邊的兩個工作人員看到我站在那裡愣頭愣腦的，兩人同時難得露齒一笑，雙手一揮齊聲對我說 「Bye Bye」；這才恍然大悟，我這個傻大媽已經通過這道關卡了。

記憶裡，以前上歷史和地理課中曾簡單學過土耳其，地處歐亞兩大洲之間，中國的瓷器茶葉沿著古絲路經過這個文化古國，向歐洲大陸推進。或許是因為現今該國政治宗教信仰的關係，無時無刻都得採取防恐的安全措施，這也讓我有這個機會大開眼界，親身體驗到這次不尋常的伊斯坦堡機場登機經驗，真是一個令我終身難忘，既緊張又繁瑣的機場登機歷程。