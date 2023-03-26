「芙蓉蛋」這一道菜在道地的中國餐館十分少見，因為這是給老美吃的中國菜，或是城市當中極少居住中國人的地方才會有的一道菜餚，就好像早期華人 開中國餐館有一道名叫「雜碎」的菜，可以說是和它同根生。

以前唸書時期在曼哈頓 的唐人快餐店打工，就有這麼一道菜，通常是由雞蛋 、蔬菜和肉類或海鮮等食材製成。這道菜名字源於芙蓉花，因為芙蓉花的花瓣看起來像是綻放的蛋花一樣。製作芙蓉蛋的方法是先將食材切碎，然後將蛋打散，加入鹽、胡椒粉等調味料調勻，再將切碎的食材倒入蛋液中攪拌均勻，最後在平底鍋中加熱油，將蛋液倒入鍋中煎至兩面金黃即可。

在台灣生長的我沒有見過這道菜，看著廚房的大廚拿著大勺子在油鍋裡面炸芙蓉蛋，晃啊晃的，不讓蛋汁跑出勺子外面才形成了一個圓圓漂亮的芙蓉蛋。剛開始見到這道菜的時候不屑一顧，覺得根本就是美國文化，有什麼好吃的？但是看久了不免好奇，有一回便向大廚要了一個來吃。大廚給我調上了肉汁，吃起來十分有飽足感，芙蓉蛋口感柔軟、滑嫩，味道鮮美。這道菜式傳到歐美地區後，為配合當地口味而被改良，變成類似西式蛋餅的食品，從此讓我對芙蓉蛋大為改觀。

畢業多年後，再也沒有見到芙蓉蛋的影子，很想知道它的由來，藉此查證了一番。原來芙蓉蛋是清代翰林朱善祥在雲南任主考時吃到的地方菜，因菜味鮮、甘香、軟滑，神似綻放的白芙蓉，故名「芙蓉蛋」，其回到家鄉後，他結合了當地的飲食習慣重新調整口味。從此，芙蓉蛋便在浙江省桐鄉市濮院流傳 。

芙蓉蛋讓我回想到當年學生打工的時期，也懷念當時站在櫃檯後面將一塊一塊圓圓的芙蓉蛋放在盤子上面給老外朋友吃的景象，此情猶在，此景不見，更是再也見不到芙蓉蛋的影像了。