加州 經過多年的乾旱之後，年初終於迎來降雨。但這一波大風大雨，竟造成某些地方淹大水且樹倒，損失慘重。我們住的地方地勢高，附近又無河川，四十多年來偶爾颳來幾陣強風，卻不曾發生過水淹馬路樹傾倒的事。

有一天晨起，發現我家前庭右側開滿花朵的枇杷樹連根被拔起，讓我心疼不已。過去也颳過強風都挺住了，怎麼這次會被吹倒？當時外子膝蓋手術 正在復健，幫不上忙，他認為不種也罷，卻不懂我對親手栽種的樹已有感情，救活枇杷樹的心很急。

我利用雨停歇時，想把它扶正，可能姿勢不對，站起來時向右或向左彎時都很疼，糟了！一定扭傷了腰部。

朋友說扭傷了會自己慢慢好，我連著兩天忍著疼，直到第三天發現事態嚴重，才開始每八小時服用Advil緩輕疼痛。但禍不單行，傷未癒又被兒子傳染感冒，每咳一聲就加深整個腰部的抽疼，加上找不到可安穩的睡姿，真是苦不堪言。

這次嚴重扭傷後，聖地牙哥的姊姊及波莫那的妹妹三天兩頭關心我的病情，四姊大女兒叫外賣送到府、蘇先生送來烤雞、蕭兄郵購膏藥片送上門，陳老師也會送來雞腿，看著外子忙裡忙外著實心疼不已。其中最要感謝的是周老師，她在百忙中還燉了一鍋排骨、薏仁、山藥湯來，暖入心窩。她聽外子說我胃口不好，過了幾天後又燉了紅棗冬菇嫩雞湯為我補氣。

我們雖只認識三年多，但一見如故，周老師健談又豪爽，樂於助人。在寫作或醫療保險 上有什麼我不懂的地方，她都能一一指點迷津，亦師亦友，有如此近鄰，勝過不少遠親。

病了三個星期，咳嗽仍沒好，腰部的抽痛也受波及。幸好妹妹告知台灣新冠一號也可治癒咳嗽，過去不服中藥的我，每四小時照指示服用，五天後忽然發覺不再咳了。其間去過緊急護理照X光，醫生說我脊椎老化及關節炎。從這次扭傷才知道上了年紀的人，止痛最好的藥是Tlyenon，Advil會傷胃，不宜使用，扭傷也不宜用肌肉鬆弛劑。

人老最怕病來磨，關結炎椎心刺骨的疼痛，讓人心力交瘁，我食欲大減。這次的病痛給我很大的醒悟，人老了就像一部舊車子、零件開始出現故障。老了，就不能逞強做自己體力所不能負擔的事情，不要搬重物、不要久坐、減少向前彎腰的幅度。此時再不保養，折損會更快。

為了不使老化加速，我決心摒棄愛吃的甜食，不熬夜、不偏食，多喝水多走路多吃蔬果，多活動筋骨。只有痛下決心執行運動和飲食，才能確保延年袪病。