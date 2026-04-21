上世紀八○年代，我工作的三寶麟公司成功推出了濾嘴丁香菸，大受歡迎，迫於市場需要，公司得大力購買高速印刷機、製菸機、包裝機及大型菸草處理裝備，總投資額一億美元以上。對一家私人企業來說，一時之間要籌足這樣的款項，不是向銀行貸款，就得走「初次上市」（IPO，Initial Public Offer）一途。

早在一九一二年荷蘭統治時期，印尼 「雅加達證券交易」就已成立，然二戰前後一度停頓，直到一九七七年才又重啟。有關公司上市事宜是由財政部 「證券管理局」監管，上世紀八○年代，印尼證券交易已臻成熟，諸多公司爭相上市，市場一片榮景。

大凡要上市的公司，需要提呈近五年的盈利財報，三寶麟是一個賺錢的大公司，交出一個漂亮的五年財報，不是問題。但依照規定，上市公司的資產必須購買保險，而原來三寶麟有史以來從未買過保險，只好臨時抱佛腳找家保險公司投保，以滿足上市法規。

為了上市，公司需要準備一份「上市計畫書」，描述公司的歷史與規模、生產流程、機器廠房、下幾年度預售銷量、利潤及擴充計畫，這公司未曾有過的文件，全落在我這個營運長的肩上。更不巧的是，準備上市的當兒，正是公司有史以來生產的最高峰，我除了要盯緊泗水工廠的生產，還要準備公司上市的資料，足足有半年時間，馬不停蹄地穿梭於泗水與雅加達之間。

當時的忙碌，可見於我面試工作申請人時的情況。我問申請人：「我在公司上班曾經工作從六時到六時，你們想加入三寶麟，有這種心理準備嗎？」申請人說：「我們在目前公司，也有過工作十二小時的經驗。」我再告訴他們：「是今天的早上六時到明天的早上六時，二十四小時，不是十二小時。」他們才瞠目結舌。

不知道為什麼，當時證券管理局的蘇巴利局長，對我們公司所提的銷售預測及擴充計畫深表懷疑，老闆只好要我本人向他解釋。不知道是不是因為他認為我是一名科學家，不會吹牛；或是他認同我對香菸業的看法及見解，幾次見面後，蘇巴利局長對我言聽計從，主動支持公司上市。為此，林老闆曾打趣地說：「吳博士是蘇巴利的阿基里斯腳踝（Achilles' heel，意指致命弱點）。」

我學科學出身，能夠參與公司上市的整個過程，算是難能可貴的經驗，雖忙得昏頭轉向，倒也上了一門真實的「管理經營學」。

我司上市的「承諾支付者」（Underwriter）是一家日本投資銀行，它安排我們到東京及倫敦路演（Road Show）。抵達東京當晚，銀行總裁宴請我們一起用膳，這是我平生參加最正式的日本餐宴。

對方體諒我們不習慣盤腿而坐，特別安排坐著吃「鐵板燒」，真是一大德政。主客十個人一字排開，坐在一個橢圓形桌子的一邊，外面是精緻的日式花園。每個人面前有一塊厚約十公分、直徑五十公分的石板，據說是從富士山採來的石頭。廚師們一面將石頭烤熱，一面拿出一碟一碟的小菜、生魚片，佐以上好米酒，火熱的石板上燒的是山珍海味，其中有我平生第一次吃到的「神戶牛排」。

第一波順利上市為公司總股份的百分之十五，每股售價印尼幣一萬兩千六百盾，當時一美元約等於印尼幣一千盾，換算公司總市值是二十二億六千八百萬美元。

從美國到印尼工作，公司答應我們全家每年「還鄉」一個月。公司順利地在雅加達上市後，老闆特別犒賞我全家住進他在舊金山安內河碼頭（Embarcadero）的高級公寓，從那裡走路到「中國城」只須十多分鐘。

老闆還讓我們坐上他停靠在舊金山碼頭的私人遊艇，該遊艇設備一流，除了有一間不小的臥房，還有卡拉OK及最新電腦通訊裝備。船長是一名美國人，娶了台籍太太，知道我們來自台灣，對我們格外親切。

遊艇出海繞了一大圈，看到停放在灣內大小不等的遊艇，最後在怡人的「漁人碼頭」上岸，吃了一頓舊金山有名的珍寶蟹大餐。回途，夕陽西下，海霞滿天，在遊艇上的我們以最好的角度，眺望「金山大橋」的落日。短暫的一個下午享受「好萊塢式的富人生活」，算是半年來無日無夜為公司上市的回報。

一九九七年亞洲金融風暴，一夕之間，印尼幣貶了六倍，從兩千五百盾跌至一萬五千盾換一美元，好在三寶麟的銷售量繼續成長，我負責的國際業務也有成果。二○○五年底，老闆將三寶麟以五十億美元賣給一家美國菸草公司。對我這樣一個參與公司上市的過來人，感受猶如孔尚任「桃花扇」劇末套曲：「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。」往事如菸呀。