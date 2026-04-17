作者（左起）八十歲時，與好友鮑華及余燕一起舉辦派對慶祝。

前幾天找到一張十年前的舊照片，照片中的我們三人是台灣師大的同窗好友，都住在爾灣 的拉古納伍茲山莊退休社區（Laguna Woods Village），十年前我們在社區的俱樂部舉行了八十歲生日的盛大慶祝會，來賓加上親友將近四百人，除了豐盛的中餐之外，還有精采的表演節目，好不熱鬧。

我們的邀請函上面說：「真誠地邀請你們來參加我們三個同窗好友的八十歲生日舞會，在一個大動盪時代，三個出生在同一年的女孩子，從中國不同的地方來到台灣，考進台灣師範大學史地系同一班級，當驪歌響起時，沒有人定下六十年後的約會，這沒有訂的約會，竟實現在拉古納伍茲山莊，當年的十八，現在已變成了八十，我們感恩飛馳而去歲月中的點點滴滴，也對未來的歲月充滿期待和希望，讓我們在加起來共二百四十歲這一年的一天，邀請親愛的朋友們共慶生日。」

看了這份邀請函，真我感慨萬千。我們三個人當中，我和鮑華竟然同窗七年之久，先在北二女同班三年，後來又同時考上師大史地系。畢業之後各奔東西，鮑華和他的先生李國衡定居在奧克拉荷馬州，我在關島美國學校教書二十五年之後，退休搬到聖地牙哥居住，立即就和鮑華取得了聯繫，他們每次從奧克拉荷馬州來洛杉磯 時，都會南下到聖地牙哥來看我。

李國衡在奧州的石油公司服務了三十多年，退休後決定搬來加州 居住，經朋友介紹選中了拉古納山莊的退休社區，我和我的先生在拜訪他們之後，也決定到這個山莊來居住。

至於余燕，我記得我在嘉義糖廠禮堂結婚的時候，他和他的未婚夫葉育材也來參加。後來葉育材到美國留學，最後定居在聖地牙哥。

我在關島退休想搬來美國本島居住，先在洛杉磯找房子，不是很順利，於是打電話給余燕，她說要不來聖地牙哥看看，還介紹一名房地產經紀人帶我們去看快要完工的一棟新屋。這棟新屋在半山上，山腳下就是高爾夫球場，喜歡打高爾夫的先生一看就中意了。我們在那裡住了十四年，我在後院種了紫藤花，斜坡上又種了爬地的冰花，開花的時候像是鋪了一層粉紅色地毯，真是美不勝收。

後來因為先生的膝蓋問題不能爬樓，於是搬來拉古納山莊居住；余燕和葉育材在我們搬來山莊之後的兩年，也搬了進來。就這樣，我們三個同窗好友又聚在一起了。

剛搬來時，我們剛七十出頭，還充滿了活力，三個人又回到大學時代的歡樂時光，參加社區的各種活動，早上一起跳排舞，湊在一起吃吃喝喝玩玩。李國衡是當時的華聯會長，逢年過節必定舉辦大型的慶祝活動，我們也忙得不亦樂乎。

二○一七年剛好是我們三人的八十歲生日，我提議舉辦一個大型的生日派對，立即得到回響，村裡的朋友們也熱烈響應，親人們更不遠千里來共襄盛舉。

節目中最精采的，是子女們上台講述他們和媽媽之間最感人的故事。我兒子說他高中的時候，有一次大代數解不開，我看到之後過去給了他一個萬年方程式，他馬上就解開了；他說媽媽是學文科的，二十多年之後還記得這個方程式，使他印象非常深刻。鮑華的女兒說她媽媽不但外表美，內心更美；余燕的大兒子說媽媽專程去陪伴他臨終的外婆，令他非常感動。

八十歲生日的歡樂還在腦中迴盪的同時，身體的老化就接踵而來。先是李國衡病倒了，鮑華盡全力照顧，在和病魔纏鬥兩年之後，李國衡終究走了。

接著是新冠病毒來臨，所有活動都中止了，我們只有各自守在家中。這時我先生的癡呆症也加重，摔了一跤之後，兩個月之內就走了。余燕的癡呆症也逐漸現形，他先生葉育材本身毛病也很多，加上視力不佳，不能開車，兩人的生活成了大問題，撐了很久之後，不得不每周三天請護工來居家照顧。

鮑華因為照顧先生而忽略了自己的健康，最後終至洗腎，每周要三次，每次三小時，這把她的生活徹頭徹尾地改變了。

洗腎之後，她非常疲倦，精氣神全都沒了，每天只想躺著不動。她有一個很好的護工叫莉莉，常打電話給我，要我過去和鮑華聊聊，我告訴她，人要活就要動，否則肌肉流失，最後只有臥床，失去獨立自主的能力，那樣的人生是很悲慘的。

目前余燕的癡呆症使她已經成為一個廢人，每天除了吃飯如廁之外，其餘時間都在閉目睡覺，牙齒全部掉光，又有五、六顆蛀牙，但她拒絕治療，好像什麼都放棄了，連葉育材也拿她沒辨法。

至於我自己，沒有什麼致命的大毛病，倒是小毛病一大堆，腦筋還很清楚。我已深知我們三人當初希望共同慶祝九十歲的生日願望，是無法實現了。

在人生的旅途中，我們三個人有幸生活在一起，共享了許多美好時光，現在都面臨了生老病死的人生課題。然而這是自然現象，也是人生常態，既然無法避免，就應該以平常心來面對，抱持知足與感恩的心態，活在當下。我們三個好姐妹要互相扶持、關懷與鼓勵，好好地把這最後一哩路走完。