上世紀九○年代初，我曾找自詡是最心靈手巧的木匠特做了張電腦台，電腦的側邊是大大的五層透明玻璃櫃，用來放置我心愛的水晶飾品，及從每個旅遊景點捧回來的紀念品。但現在只有一塊紫色底板的十二邊角水晶（見圖）飄洋過海、矢志不渝地陪伴著我在異國他鄉的每個朝朝暮暮。

十二邊的水晶如雞蛋 大，沉甸甸、冷冰冰地捧在手心，讓人立刻有透心涼的舒暢感；每個邊角潤滑極致，惹人忍不住慢慢地旋轉把玩。稍微一動，水晶的折射就立馬延伸、變幻萬千，生化出藍、綠、紅黃等色彩，再加上紫色的底板，更讓人深感浪漫無比；肥美矯健的老鼠靈動而活，秒走煩惱，令我又元氣滿滿。此番情有獨鍾，不只是我再沒遇到比它更美的水晶，更因有那贈晶者玲瓏剔透的水晶情。

一九九一年炎夏的中午，太陽幾乎把地面也烤焦了，平時人頭湧湧的新會市第一個開放式超市「華僑商店」此刻門可羅雀，連盯梢的領導都午休去了，這是做巡場的我唯一歇息的好機會。

剛坐在角落的罐頭盒上，忽然一個高大偉岸的身形無聲響地立在我面前。好俊朗白淨的國字臉，大大的眼睛裡是一潭止水，這不正是我們花季少女夢中的白馬王子嗎？我剛怔住，忽然被側邊玻璃牆後的騷動和口哨聲打斷了，白馬王子馬上慌亂地用白哲修長的手抄了兩包糖，臉紅通地去收銀台。

「垃圾池，為什麼這麼久才來探我們？」才姨笑呵呵地從收銀台迎出來，踮起腳尖拍著帥哥的肩膀說：「你什麼時候帶我們參觀你的大辦公室？我們靚女枝枝後天休息喔。」一向傲嬌的枝枝此刻低頭撥弄著算盤。「對，他自己一個辦公室又大又亮，還有張很長的設計台。」百貨楊櫃長先聲奪人，衝過來一手拿起糖果一手拖著帥哥就走。「我們百貨的帥哥又請吃來了。」楊櫃長的大嗓門一響，頓時五個樓層的店員全蜂擁而至，場面絕對比開會點名人齊、積極。

「他文靜又樂於助人，我們售貨員在顧客那受了氣，唯有找他吐槽，而他總是笑咪咪的，又恰好名字有個池字，所以大家就叫他垃圾池了。」我的搭檔琴姐興奮地說。我在僑店做了近一年，他來過幾次，總是和百貨櫃的人說釣魚的趣事，也曾約我們食品櫃的人出遊和聚餐，而我則是那個要留守上班的灰姑娘。

「這是垃圾池給妳的禮物。」琴姐風風火火地塞了個小禮盒給我就走了。打開小錦盒那刻真令我欣喜若狂：是我夢寐以求的水晶，而且是我的生肖像；沉甸甸、清涼透心的感覺，紫色的小老鼠似安靜地趴著，卻又蠢蠢欲動，稍微轉動水晶，七彩變幻的光令我遐想萬千。我曾在剛開的金鋪見過它，標價幾乎是我整月的工資。那時我已離開僑店一年，對於這忽然而至的禮物，當然是珍而重之地收藏起來了。

面對職場潛規則，我茫然不知所措，有口難言。「跟垃圾池去釣魚啦，保證清淨。」琴姐建議。他來了，來我說的風景區內的湖，一切都很自然而然，他釣他的魚，我發我的呆，只有魚上鉤那一刻因興奮激動而有互動。

也不知道最怕蚊叮蟲咬的我是怎會由早待到晚的；而沒大魚釣，小魚要放生的他，縱然明知一無所獲，也陪我虛度了那麼多個時日。只要我打電話給他，他總會到，見到面後從不會超過兩句話；也只有他在，世界才平實自如，悠悠天地間，就只剩我倆。

一九九五年十月一日，我又想到了約他，是因為幾個朋友約了去東方紅水庫露營，還差一輛摩托車，而且那有釣魚的最佳位置。一路遊山玩水，我們都玩得很盡興，而他也一直都是笑而不言地站在我身邊。他在沙灘邊搭好兩個帳篷，本來說好玩通宵的，但我們兩個女孩到了一時，就丟下五個大男孩躲進帳蓬睡了。

「哇，這個心堆得太漂亮了，還有丘比特之箭，實在太浪漫了，如果此刻堆心人求婚，我肯定嫁。」讚嘆聲把我吵醒了，太陽還沒醒呢。女伴一骨碌跑去看熱鬧，十幾個青年爭相和沙雕拍照，雖然爭得激烈，吵得歡騰，但個個唯恐觸亂了沙心。所有女孩直呼嘆為觀止，而男孩都自嘆不如，他們折騰了很久才離開。

是池堆的沙心，男生羨慕而又佩服地說。池提著漁具回來了，對於大家的追問，還是靜靜付之一笑，波瀾不驚地對我說：「潮漲了，快拆帳篷走吧。」我戀戀不捨地蹲在沙心內，那一刻多麼渴望他說這是他的傑作，卻又怕他說。想，又不想，我磨蹭著，凝望著水一點點地上漲、上漲……。

舊城區拆遷，他家的電話拆了，我再找不到他，也沒有再見過他了。我曾去釣過很多次魚，但最多只待了三個鐘頭就厭煩了，真不知道當初怎會和他待足一天，確切地說，是他傻乎乎地陪足我這麼多個日出和月上柳梢頭。

溫馨浪漫的紫水晶慢慢地在我手上轉著，幻化的彩虹也在躍動，變化無窮；不變的是初心，難忘的是那份純潔的感情。