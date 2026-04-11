剛踏進同心中學的教務處，同事H立刻迎了上來，興奮地告訴我：「我們的教師執照昨天批下來了。」一九七五年一月二十二日是我難忘的日子，它正式開啟了我的教學生涯。這天，H和我的教師執照申請，終於獲得南越教育部 學政署核准，我成了南越政府承認的合格私校中學教師。

那時候，南越的師範大學和師範學院的學生畢業後，被分配到各所公立中學和小學擔任教職，而私立學校教師都是透過申請執照來取得資格，但成功過關者只是鳳毛麟角。我和H一起申請，H本身是律師，所以我們的申請書得順利通過繁瑣的手續。

當年的南越教育系統，除公立學校外，還有很多私立學校，包括華人的私校在內。華人私校教的是中、越文雙軌課程：中文是中華民國教育部規定的海外華文課程，越文則和越南 公立學校一樣。由於南越學校是半日制，所以華校才能利用全日制來把越文課程加進去，教越文課程的除越裔教師外，還有和我一樣的第二代華裔。

每學期華校除分發給學生中文成績表外，另外還有越文課程的成績單，是法定用來轉學的學籍簿，它除學校當局和行政單位的公章外，每科目都要具備教師執照的任課教師簽名和批語。有了教師執照的人，就等於在教育行業站穩了腳步、炙手可熱。

我因緣際會得到各位師長提攜，進入教育行業。在我通過上大學前必須考取的全國秀才會考後，我的中學老師鄧瓊桂介紹我到華興中學教數理化。開學第一天，剛踏進教室，一個熟悉的臉孔嚇了我一跳，那不是我讀中學時的班長嗎？當年越戰吃緊，但上秀才班的可緩役免被徵兵，班長數理化程度趕不上，為著通過會考，只得惡性補習。

後來，我又得到中學老師洪金樹介紹，到新福中學任課。最意外的是，有一天，我的母校同德中學校長黃維齊先生，親自帶了時間表到我家，通知我當晚到母校上課。翌年，同心中學成立，也是黃維齊校長推薦我給同心中學校長黃國樑先生。

一九七五年四月三十日，南越淪陷，所有公私學校都被新政權接管，同心中學改名後江中學。公校年輕的男教師，很多都是在師範大學畢業後接受軍訓，成為後備少尉軍官，再分派到各所中學任教，西貢淪陷後他們全面臨勞改的厄運。同心中學不再有華文課程，華文教師失業，而那些不能擔任越文課程的華裔教師只得離職，頓時出現教師荒，教育局 從附近的各所學校調來越裔教師。

捨專取紅是新政權的特色，他們不信任舊制度的人，我和幾名有執照的教師雖留任，卻不斷受到排擠歧視，我從中學被學校當局降職去教幼兒園。後來還是因為他們內訌，我才得以平反。

離開越南到美國後，我申請教師執照也是一波三折。當年我通過加州教師執照的CBEST考試，但在提交學區相關文件時，他們要求我把越南的學分轉過來，那時候美國和越南斷絕邦交，轉學分的事就擱置下來沒法進行。我非常沮喪失望，眼看恢復邦交的日子遙不可及，我毅然重返大學修課，一切從頭開始。同班同學中，居然有我以前在越南教過的學生，為著目標，我哪能顧得尷尬難為情？

我白天當助教，晚上修課，就這樣忍辱負重了五年，終於執照到手，重新站上講台。雖然學區不承認我在越南時的教學資歷，我也不敢苛求，我繼續教學，一晃就是三十幾年。

我超過半個世紀的教師生涯跨越三個時期：越南南越共和政權、越南北越共產政權，再到美國。共和政權時期的教師執照因年代久遠，上面的公章被汗水弄濕而模糊（見圖）；共產政權時期沒有頒發執照，教育廳只給我一張留任令；美國教師執照則每五年更新一次。

我以前越南或後來美國的學生，幾乎各行各業都有，這些AP微積分班學生，先後成了醫師、律師、教師、藥劑師、工程師、會計師、企業家、科學家、政界人物等，成就青出於藍的不計其數。他們雖畢業多年，有時會在節日給我一通電話或一封電郵問候，有的甚至在春假或寒假到學校來探望我。

同事、朋友見到我時，總問我何時退休，我微笑無從回答。我自忖：「還能再教多少年呢？量力而為吧。」越南同德中學的校舍幾年前被新政權拆除剷平，黃維齊校長也已去世多年，但當年他到我家和我父母說的話，言猶在耳：「你們不用感謝我，我只是做了我該做的事。我們海外華人教育，需要像你們孩子這樣的人來承傳，我相信他一定有所作為。」

我想起鄭板橋的詩：「新竹高於舊竹枝，全憑老幹為扶持。下年再有新生者，十丈龍孫繞鳳池。」我不是權貴，當然沒有所謂鳳池，我也不敢和黃維齊校長相提並論，但新一代的龍孫（竹筍）肯定將欣欣向榮。