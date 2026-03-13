另一次印象深刻的方便麵，那是八○年代早期，我到美國學校的第一天。

入學那天，我忙著註冊、見導師、參加英語水平測試，一路奔波，焦頭爛額。因為來學校之前錯過了申請宿舍的截止日期，到的那天甚至不知道晚上住哪兒，抱著「船到橋頭自然直」的心態，我想學校總不至於不管我吧——這大概還是當時大陸學生的思維。

到校後，處理完其他事，我就在國際學生中心和研究生宿舍辦公室之間來回跑，懇求他們安排住處，可這兩個部門互相推諉，都要對方幫我解決。最後，研究生住房辦公室終於同意，讓我住進校園內專門為工學院研究生提供的宿舍。

當天下午五時，我終於拿到宿舍鑰匙，這時我才意識到，從早飯後就再沒吃過東西，肚子餓得咕咕叫。剛到校園，不知道哪裡能買到吃的，我就在鋪著地毯的宿舍走廊裡走來走去，想找點填肚子的，看見宿舍入口處有個自動售貨櫥窗，裡面有可口可樂和巧克力之類的食品和飲料。兜裡雖有美元，卻不知道怎麼用，而且擔心東西太貴，剛到學校，手裡的錢得省著花。

後來在走廊上遇到另一名早到幾天的中國留學生陳，雖然不認識，但看著他就像中國大學的同學，便打招呼聊起來，順便問起吃飯的事。他比我早來幾天，手頭食物也不多，但還是雪中送炭，借了我一包方便麵，讓我墊了墊肚子。那包方便麵雖然極為普通，似乎記得當時一美元就能買十包，卻是我在美國研究所的第一頓飯，印象格外深刻。

陳同學無論年齡經歷跟我都相似，我們很快成了朋友，後來還做過一段時間宿舍室友。前陣子見面時，我還跟他提起了這包方便麵，他早已忘了借方便麵的事，我卻一直記得他最初給我的幫助。

如今難得吃方便麵了，但這兩次與方便麵有關的記憶，卻一直留在心裡，難以忘記。（下）