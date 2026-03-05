忙裡偷閒，終於抽出一天參觀故鄉的忻州博物館。那是一座典型的現代化灰色建築，氣勢恢宏，與對面的圖書館遙相呼應，可謂壯觀。一腳踏進博物館大廳，頓然一亮，樓頂挑高，寬敞明亮。左側兩米之寬的樓梯直達二樓，拾階而上，從第一展廳開始一一參觀，有文字詳細介紹忻州古城的歷史變遷、商業、教育、人文文化，還有很多從民間收集的各朝各代青銅器、鐵器、瓷器等各種器皿；彼時正好有本草綱目巡迴展覽，形態各異的醫療器具不一而舉。

博物館燈光昏暗，鮮少遊客，獨我和弟妹二人穿梭在展廳和展櫃間，彼此打趣說像私家展廳。走過一個展櫃，裡面陳列年代不一、大小不等的各種天平，一個天平旁邊，放著兩個不起眼的物件（見圖），偏大的那個也只有巴掌大小，再看文字說明，竟然不認識那個字。

正自琢磨間，突然聽到弟妹低呼道：「這是戥子。」她解釋戥音同等，也叫戥秤，九○年代後期，銀行收購金子都是用戥子秤重量的。

聽弟妹一說，立刻來了興趣。仔細端詳，這個戥子應該是木頭製成，褐色，一頭呈大約五釐米的圓形，上面有一方塊，刻有字樣，看不清楚，大概是製作人的標識和製作年代；另一頭如錢幣大小的小圓形，大圓形一頭逐漸變細至小圓型一頭，呈葫蘆形狀，有點呆萌樣，裡面有秤砣和秤桿，文字說明這是清代年間的戥子。

左看右看，很是懷疑這個小小的戥子，真的會有如此神奇的功能？弟妹和弟弟都在銀行工作，而且弟弟曾經的工作就是專用戥子秤量金子。電子天平普及以前，戥子是最精密的秤，銀行只有收受金子時，才用戥子秤重量。弟弟說他們還特別驗證過，戥子與高精密的電子天平分毫不差，不得不服「戥子堪稱是最準確最公正的槓秤」。

回家後特意查了百度 ，得知戥子是宋代官員劉承珪於西元一○○四至一○○七年間發明的小型桿秤，由戥子杆、盤形秤盤和銅製秤砣組成，最大稱量單位為兩，最小可至分和釐。

看似灰頭土臉、貌不驚人的戥子，卻主打一個精準，可見一代人有一代人的智慧和生存之道，沒有電子儀器，沒有高科技產品，便用最原始的木頭發明一個葫蘆樣的戥子，其精準性一點也不亞於現代電子科技產品。

古城博物館一日遊，認識了一個不認識的字，也知道了戥子在人類歷史中也曾留下過不可磨滅的印記。